El president de Nicaragua titlla de «franquista i nazi» el govern d'Espanya

El president de, ha titllat aquest dilluns een un llarg discurs en la celebració del 45è aniversari de la defunció de Carlos Fonseca, històric militant sandinista.contra les eleccions que es van celebrar diumenge al país, ha assegurat que els espanyols són. El líder nicaragüenc ha carregat també amb molta vehemència contra la Unió Europea i els Estats Units, als que acusa de voler aconseguir el control de la nació.Ortega ha estat molt dur amb la comunitat internacional, clamant contra la "política" dels Estats Units i els "països europeus", en rebuig als advertiments del bloc sobre la falta de garantia democràtica en el procés electoral del país. "És hora ja que Europa entengui d'una vegada per sempre que en aquestes terres, en aquests pobles, en aquestes nacions, que aquí a Nicaragua, governa el poble nicaragüenc i no els governs europeus", ha clamat Ortega des de la plaça de la Revolució de Managua.Aquesta és la democràcia a Europa", ha lamentat, i ha sostingut que. "I al Parlament Europeu la majoria són feixistes, nazis. Per això hi ha tant odi per pobles que lluiten per la independència", ha afegit. Ortega defensava així Cuba, Veneçuela i Bolívia, tres nacions sud-americanes molt criticades pel bloc occidental.El president ha mantingut també que Nicaragua es troba "sota l'amenaça i les agressions de l'imperi ianqui" i ha lamentat que "independentment de qui arribi al govern dels Estats Units","Nicaragua ha hagut d'enfrontar-se directament amb les tropes ianquis, no perquè vulguem guerra amb ells, sinó perquè ells han volgut ensenyorir-se de Nicaragua", ha continuat.

