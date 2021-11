L'exèrcit espanyol emet tant carboni com tots els cotxes de Madrid

Lesl'any 2019 van superar les que van emetre tots els cotxes de la ciutat de Madrid durant el mateix any. És una de les conclusions d'un informe del Centre Delás d'Estudis per la Pau, publicat al diari Público, que constata que "la seguretat militaritzada té un paper essencial en l'empitjorament constant de la crisi ambiental a nivell planetari".L'estudi conclou que les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle de les forces armades espanyoles "segueixen paràmetres similars als de països com França i Alemanya", i detallen que el 2019 l'exèrcit espanyol va emetre "una petjada de carboni de".Dividit entre tota la plantilla de l'exèrcit espanyol, l'estudi indica que Espanya emet una mitjana de 7,46 tones de CO₂ "per cadascun dels seus 120.000 militars". Pel que fa a les emissions provocades per la indústria militar espanyola, el document cita l'empresa Indra, que el 2019 va emetre 92.878 tones de CO₂ i la companyia pública Navantia, que en el mateix any va emetre 13.723 tones de CO₂.​​​

