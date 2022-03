Què és la diplopia, l'alteració ocular que torna a patir Marc Márquez després de caure diumenge?

TREMENDO golpe de Marc Márquez 😰 La moto le escupe y sale volando a dos metros



Caída DURÍSIMA de @marcmarquez93 😨#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/rowUc5vN8T — DAZN España (@DAZN_ES) March 20, 2022

Què és la diplopia?

És greu? Què s'ha de fer si et passa?

ha recaigut en patir diplopia després de la caiguda de diumenge al circuit d'Indonèsia. El pilot de Cervera ja va patir aquesta alteració de la vista el novembre de 2019 i anteriorment el 2011, després d'una contusió severa en caure de la moto en un aparatós accident. Donades les circumstàncies de la caiguda patida aquest passat diumenge, Márquez va notar patir visió doble per tercera vegada a la seva carrera i ahir dilluns, en una visita d'urgència a l'Hospital Clínic, ho va confirmar amb el seu oftalmòleg de confiança.Les imatges de la caiguda són realment esgarrifants.quan la seva moto l'ha escopit fent-lo volar i patint una caiguda fatal, en què també ha arribat a topar amb el cap a terra. Márquez s'ha pogut aixecar, però tal com mostren les imatges, se'l pot veure atordit per l'accident. La seva moto ha quedat totalment destrossada. L'Institut Català de la Retina explica que es tracta d'una alteració visual que, bàsicament, provoca visió doble. El seu origen pot ser molt divers, però l'advertència és clara: si en cap cas algú pateix un atac de visió doble, ha d'acudir immediatament a urgències. Algunes causes que provoquin la diplopia poden ser més greus que d'altres i per això cal una revisió urgent.L'alteració ocular es pot dividir en dues:La primera provoca que encara que es tanqui un dels dos ulls, la visió doble persisteix. En el segon tipus, l'alteració deixa de produir-se quan es tanca un dels dos globus oculars. I, segons el mateix, la visió doble que provoca la diplopia també es pot separar en tres tipologies: horitzontal, vertical i obliqua (quan les visions superposades són en diagonal).En qualsevol episodi de diplopia, és a dir visió doble, cal anar a urgències de manera immediata per determinar l'origen, i per tant la gravetat, de l'alteració. Des de l'ICR determinen causes diferents per a les diplopies monoculars i les binoculars. Pel que fa a les monoculars,, cataractes, alguna malaltia de la còrnia o alteracions de la retina.En el cas de les binoculars, l'origen pot ser des de l'estrabisme (que pot provenir des de la infància), alteracions neurològiques, alteracions del sistema nerviós central, problemes a nivell de la placa neuromuscular o altres molèsties musculars, i fins i tot de tiroides., des de l'ús de prismes per corregir la visió doble fins a operacions quirúrgiques en qüestions de còrnia o retina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor