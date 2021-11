L'Audiència de Barcelona atura la macrocausa pels preparatius de l'1-O

L'ha posat un punt de pausa a la macrocausa contra els. Segons ha avançat El Món i ha confirmat, el tribunal ha acceptat parcialment un recurs presentat per les defenses i ha acceptat deixar en suspens el sumari fins que es resolgui el conflicte de competència plantejat pels advocats de diversos exalts càrrecs del Govern en relació a les causes obertes als jutjats 13 i 18 . La causa del jutjat 13 investiga els preparatius del referèndum però també inclou l'de la, que paral·lelament s'investiga al jutjat 18 i que també s'hi va fer referència al judici del procés alL'advocat, que pilota la defensa d'un dels implicats en totes dues causes, Aleix Villatoro, va presentar una inhibitòria al jutjat 13 per demanar que la causa de Villatoro al 18 s'havia de jutjar al 13. La jutgessa del 13 es va declarar incompetent per decidir, perquè ja no estava instruint, i l'advocat va presentar recurs contra aquesta decisió i va demanar a la secció 21 de l'Audiència de Barcelona suspendre la tramitació a l'espera de la resolució del recurs. En un principi, la secció va rebutjar-ho però finalment ha canviat de parer i ha dit que sí que suspèn el procediment a l'espera de resoldre el recurs sobre la competència.La interlocutòria, del 4 de novembre i a la qual ha tingut accés aquest diari, acorda la suspensió de la tramitació de la causa mentre es resol el recurs d'apel·lació interposat per. Les defenses consideren que la causa del 13, que afecta una trentena d'alts càrrecs , s'ha ajuntar amb la causa del 18, que investiga l'acció exterior i afecta Raül Romeva i nou alts càrrecs més , alguns dels quals també processats al jutjat 13.A tot plegat s'hi suma la persecució al, que analitza l'acció exterior des del punt de vista comptable. És, de fet, de l'informe del Tribunal de Comptes -inclòs a la causa del 13- que sorgeix la denúncia de laque dona lloc a la causa al jutjat 18.

