Vueling canvia les condicions per dur maleta a bord

La pandèmia va impactar en els comptes de resultats de les aerolínies, en especial de les de baix cost, i aquesta dificultat es trasllada als preus.ha anunciat que des del dia 23 cobrarà per pujar una maleta de mà a la cabina, un encariment dels serveis que va iniciar Ryanair i queL'aerolínia propietat de IAG destinarà la seva tarifa més barata, anomenada, als viatgers que només portin una bossa de mà per col·locar sota el seient. Els passatgers que necessitenhauran de pagar almenysVueling ja va limitar al novembre l'equipatge permès en cabina a una peça de mà de 40x20x30 centímetres, per col·locar-la sota el seient de davant. La maleta de mà s'havia de facturar sense cost. Ara ja no serà gratuït.Les tarifespermeten portar dues peces d'equipatge de mà en cabina: una bossa que càpiga sota el seient i una maleta de mà de fins a 10 quilos i mesures de 55x40x20 centímetres.Per a l'equipatge que excedeix aquestes limitacions, amb pesos entre 15 i 30 quilos, han de pagar-se de 8 a 25 euros: vuit euros per a maletes de 15 quilos, 10 euros per a les de 20 quilos, 15 euros quan el pes arriba a 25 quilos, i 25 euros per a equipatges de 30 quilos.L'empresa recorda queal límit de pes contractata 12 euros per quilo, fins a un màxim de 32 per maleta. Els passatgers amb nens menors de dos anys, persones amb necessitats especials o clients Premium continuaran tenint els dos equipatges inclosos per a portar-los a bord, independentment de la mena de tarifa triada.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor