Kilian Jornet, en contra dels Jocs d'Hivern als Pirineus

Els atletes catalanses posicionen. Així, tots dos han anunciat el seuque la plataformapresenta aquest dimecres. L'atleta català, vinculat a l'esport de muntanya, ha anunciat, a més, que participarà en la presentació del manifest telemàticament des de Noruega.Jornet ja havia admès anteriorment la sevadels Jocs perquè, segons deia, "". L'esportista fa temps que reclama accions comunitàries per contenir el canvi climàtic i en una entrevista a El País va anunciar que ha decidit no viatjar més d'allò que "suposi emetre tres tones de CO2 a l'any". La traducció és, doncs, un viatge internacional i un o dos viatges curts.Un dels portaveus de la platagorma,, regidor de la CUP a l'Alt Urgell, va afirmar que amb la candidatura olímpica s'acabarà de convertir el Pirineu "en un parc temàtic d'esbarjo per a l'àrea metropolitana" i va denunciar que el projectei pressionats pels lobbys de la construcció i el turisme".

