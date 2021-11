Un senglar solitari neda a les platges de l'Ametlla de Mar

Hi ha porcs senglars 🐗🐗que creuen la Diagonal en família i altres naden en solitari per la costa de La Cala #AmetlladeMar … i uns pescadors el van apropar a la platja perquè tornés a terra. La gravació té poc més d’una setmana. pic.twitter.com/qRUNZkpcOk — Fàtima Llambrich (@fatimallambrich) November 8, 2021

Ja no sorprèn veurepassejant per Collserola o creuant la Diagonal de Barcelona amb les seves cries. És una de lesa les xarxes els últims mesos i, fins i tot, algunes persones en denuncien atacs, com va passar amb Shakira Sí que sorprèn, però, veure'ls. La periodista Fàtima Llambrich publicava aquest dilluns al vespre uns vídeos al seu compte de Twitter en què es veia un, el seu poble natal. Segons explica, un grup de pescadors el van apropar a la riba perquè tornés a terra, però el gest no va convèncer l'animal.Llambrich el descriu com "". I és que en aquesta època de l'any ja no queden gairebé banyistes que freqüentin les cristal·lines cales de l'Ametlla, al nord del Delta de l'Ebre, i el senglar ho aprofita per anar fent capbussons mentre recorre la costa.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor