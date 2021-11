El risc de rebrot creix sis punts, amb els hospitals encara estables

CONTAGIS 1.009.407 (+641) INGRESSATS 323 (+2) UCI 80 (+1) DEFUNCIONS 24.033 (=) Rt 1,18 (+0,01) REBROT EPG 72

(+6) VACUNACIÓ DOSI 1 5.992.990 (+295) DOSI 2 5.157.686 (+519) Actualització: 9/11/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 5.992.990 (+295) 85% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 5.893.495 (+407) 83,5% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 23.649 (-7.325) Actualització: 9/11/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.393.325 (+551) REBUIG A LA VACUNA 103.448 (+57) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 7.965.719 Dosis Moderna/Lonza: 1.371.755 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.248 Dosis Janssen: 347.883 Actualització: 3/11/2021

Les dades de la Covid a Catalunya d'aquest dimarts indiquen que la pandèmia manté la tendència a l'alça, amb un creixement de la transmissió i del risc de rebrot. La progressió dels contagis no afecta de moment el sistema hospitalari gràcies a la vacunació, que encara no ha arribat a un 15% dels catalans.L'Rt -quantes persones contagia cada infectat- puja una centèsima i se situa en 1,18, mentre que elpuja sis punts i ara és de 72. En paral·lel, s'han notificat 641 contagis, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 1.009.407 persones. En les darreres horesi el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia se situa en 24.033.El Departament de Salut ha declarata causa de la Covid-19 en les darreres hores (323 en total). Pel que fa a les, hi ha 80 pacients ingressats, un més que la jornada anterior.El 2,44% de les proves PCR o d'antígens fetes la darrera setmana han donat positiu. Laa 14 dies puja de 59,32 a 63,19 casos per cada 100.000 habitants, mentre que a 7 dies ho fa de 31,80 a 34,63Des de l'inici de la pandèmia, el Departament de Salut ha administrat 5.992.990 primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19, 295 més que en l'anterior balanç, i 5.157.686 de segones, 519 més.​​

