previsió meteorològica

Dimecres la depressió mediterrània s'acostarà a Catalunya, de manera que la nuvolositat serà abundant i hi haurà precipitació, així com vent fort i mala mar. A partir de dijous hi ha molta incertesa, però ara per ara sembla que el temps tendirà a ser més tranquil. pic.twitter.com/P3tzWtr5I0 — Meteocat (@meteocat) November 8, 2021

Setmana moguda des d’una perspectiva meteorològica. Aquest dimarts continuaràamb força, sobretot a l’Empordà i les Terres de l’Ebre, i a partir del migdia, a la costa i el prelitoral. Després d’un dia de clarianes, a la tarda podrien caure algunsa les comarques de Girona i de l’extrem sud del país.Dimecres hi haurà canvis importants. La depressió mediterrània s'acostarà a Catalunya, de manera que la nuvolositat serà abundant i hi hauràarreu del país durant tot el dia. El vent continuarà bufant amb força i hi haurà mala mar. Temperatures sense canvis.Dijous el temps es mantindrà, amb una mica de vent i amb alguns ruixats concentrats a les comarques de Girona i al nord de Barcelona. La temperatura anirà cap amunt.

