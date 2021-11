L'oci nocturn de Tarragona reclama una nova línia d'ajuts per no tancar

Altres notícies que et poden interessar

Després deamben funcionament, els propietaris valorenla gestió de la reobertura de l’. Així i tot, els establiments encara no treballen a ple rendiment, ja que han d’assegurar les mesures de protecció dictades pel Procicat, les quals fa referència a uni unade l’espai, així com l’ús de les mascaretes quan no s’està consumint.La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) reclama a lalaper, argumenta la necessitat d’obtenir aquests diners perquè “les pèrdues ascendeixen a” i “molts empresaris no podran fer front a les despeses el 31 de desembre i acabaran en concurs de creditors”. A més, Boadas reclama la col·laboració delsi que “es deixi de criminalitzar l’oci nocturn”, ja que a parer seu, les discoteques i els locals “són la solució per”., lamenta que s’hagin aixecat les mesures de tancament a mitjans d’octubre. L’empresari calcula que “unperquè ja han tancat la temporada” i que, per tant, “els ajuts econòmics són vitals”. Així i tot, Abenójar destaca la “gran gestió dels propietaris que han obert les seves portes” i la “bona organització” per garantir la mesura d’accés només a usuaris amb pauta de vacunació completa, tal com indica la Generalitat. Els empresaris coincideixen, però, en la dificultat de mantenir laals interiors dels locals quan no es consumeix. Creuen que “és molt complicat fer complir aquesta mesura” i es limiten aals clients i “apel·lar a la”.Una altra reclamació del sector al Govern és “l’ampliació de l’”, indica, propietari del local. Vera considera que aquests primers caps de setmana d'activitat estan "treballant bé" i concorda amb el seu company de Salou que és difícil controlar que tothom porti posada la mascareta.Per la seva banda, Joaquim Boadas també demanaa les entrades dels establiments d’oci nocturn per “dissuadir l’ambient que no volem als nostres locals”, ja que pensa que “és la manera d’”.A la capital de l'Anoia, el passat 1 de novembre, una noia va ser. Ara mateix s'està recuperant fora ja de la Unitat de Cures Intensives de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant els autors de l'atac, a les proximitats de la discoteca Epic. Més tard, un transportista la va trobar en un polígon del municipi. La FECASARM i la mateixa discoteca es van personar divendres en el procediment judicial, si bé l'absència d'imatges de l'interior del local fa difícil la tasca investigadora dels Mossos.​​

