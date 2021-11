L'aplaudit discurs d'un àrbitre en un partit de nens: «És igual qui guanyi o qui perdi»

No té pèrdua!!



Quin exemple i quina lliçó de vida per als nostres infants.



Gràcies Chema Antolin per fer-ho tan senzill.💙 pic.twitter.com/foHTjByPK8 — Sinera United FC (@SineraUnitedFC) November 8, 2021

Aplauditd'uncatalà en un partit de. Per missatges com "Qui guanyi o qui perdi no té importància" o "Només feu cas als entrenadors, i no a qui doni ordres des de la grada" s'ha fet popular el vídeo en les xarxes socials en què aquest àrbitre dona una lliçóa l'hora de jugar a"Sortirem a jugar. Algú sap perquè hem vingut?", es pregunta, mentre els nens dels dos equips responen "peri per". "Exacte, qui acabi perdent, qui acabi guanyant no té importància", explica l'àrbitre, mentre recorda com cal reaccionar a la grada: "Ara saludarem als, la gent que hi ha a la: obrim l'orella quan ens animin o aplaudeixin, la tanquem quan ens critiquin".A més explica que cal "fer cas a la gent de la, ja que els de la grada no donen, que". Per últim, també parla sobre el seu paper: "Sempre que xuteu a porteria marqueu?" Doncs jo també puc xiular una cosa i, la parlem durant el partit", finalitza el seu discurs.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor