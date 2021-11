Aquesta és la casa més cara de Catalunya: més de 20 milions d'euros

Un dels salons de la casa més cara de Catalunya Foto: Engel&Völkers

La piscina de la casa més cara de Catalunya Foto: Engel&Völkers

La sala de festa de la casa més cara de Catalunya Foto: Engel&Völkers

Nova casa més cara de. Després que el passat agost es conegués que era una ubicada al barri dedeper un preu de 14 milions d'euros , ara n'hi ha una que l'ha superat. Situada a la zona de, es tracta ni més ni menys que d'un valor de 21.765.000 euros.Aquest "", que la seva construcció data de 2019, té una superfície d'uns 750 metres quadrats, amb un terreny total que supera els 1.000 metres quadrats. Segons la immobiliària Engel&Völkers, el complex té vuit places de pàrquing,, i inclús un apartament per aEn total té quatre plantes, amb un solàrium i uninterior. A la planta baixa hi ha un amplia doble alçada amb sortida cap al. També té dos, una piscina i cuina exterior, a més d'un, una zona dei una altrainterior. A la segona planta hi ha unaamb sortida exterior a una terrassa i també té dos lavabos i dosA la tercera planta hi ha una zona de descans amb vistes a la ciutat de Barcelona, i una altra piscina. Totes les habitacions tenen. Entre els serveis, també hi hai la decoració va a càrrec d'interioristes de prestigi. Al soterrani també hi ha una zona amb dos dormitoris, zones d'aigua, gimnàs i el garatge amb vuit places. A més, hi ha uni unaamb barra de bar.​​

