Mor el pintor i escultor Josep Niebla

El pintor i escultor. Gironí d’adopció des dels anys 60, deixa un llegat extens, marcat pel fort compromís social, on destaquen els murals de gran format, els dibuixos, els gravats i les il·lustracions per a llibres de bibliòfil.Nascut a Tetuan (Marroc) el 1945, Josep Niebla va traslladar-se a Girona el 1962, on va participar activament en lafins a instal·lar la seva casa-taller en un mas de Casavells (Baix Empordà). Ha fet més dea Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. El 1975 va guanyar el g. La seva obra forma part de diverses col·leccions d’art i museus públics i privats d’arreu del món.És autor d'una extensa obra, que estilísticament transita entre lacap a unad'accent expressionista, que atorga especial intensitat al color i a les construccions formals. Sempre emprant referents de la seva quotidianitat, tant en una visió local com internacional, i incidint en les temàtiques que més l'han colpit i obsedit, com els moviments polítics, la justícia social, l'espiritualitat, els records de l'Àfrica, l'arquitectura o el Mediterrani.Ara fa uns mesos, a finals d’agost,. En conjunt, eren prop de 600 obres que constituïen una mostra representativa de l’art gironí, català i europeu comprès entre la segona meitat de segle XX i els primers anys del segle XXI. Hi havia obres de Jacob Engler, Henri Bukowski, Ginovart, Roca Fuster, Ràfols Casamada, Artigau, Miró o Dalí, entre altres artistes.

