Omplir avui la cistella de la compra és un 15% més car que fa un any

Com encaren la campanya de Nadal els supermercats?

Els microxips provinents de l'Àsia no arriben, el sector tèxtil no rep les comandes que s'han d'enviar des del Vietnam, la gasolina i el dièsel han incrementat el preu fins a màxims i, finalment,mundial. No hi ha capacitat per respondre a la demanda creixent dels clients perquè hi ha escassetat en alguns productes.L'encariment de les matèries primeres, els problemes en la cadena de subministrament i la pujada dels costos energètics ja ha provocat unaen mercats i supermercats. El sindicat agrari COAG, que n'elabora un informe mensual, argumenta queEn el marc del congrés de l'organització de fabricants i distribuïdors AECOC celebrat a Barcelona setmanes enrere, el seu president, Ignacio González, va anunciar que la inflació ja aflora i "". De fet, a l'octubre la inflació a Catalunya s'ha enfilat fins a l'1,7% i la taxa interanual al 5,2%. Així, la pujada de l'import de la cistella de la compra que ja s'ha començat a notar pot ser només l'inici de l'increment generalitzat de preus. I tu, ja ho has notat?La pràctica totalitat dels usuaris consultats perexpliquen que han notat un increment en el cost de la seva cistella de la compra d'entre 5 i 15 euros en les últimes setmanes. D'aquests, el 50% parla d'un increment notable en els, seguit de lesL'informe de COAG destaca, com un dels productes més afectats per aquesta escalada, l'. Actualment, un litre pot costar 4,12 euros i és un 6,1% més car que en el mateix període del 2020. El conjunt detambé ha viscut una pujada desmesurada: el conill, un 4,7% més car; el pollastre, un 3,5%, i el porc, un 1,5%.Lano queden exemptes d'aquesta pujada. És més, és el grup que més augment ha patit. Un quilo de tomàquets per a amanida ja costa 2,07 euros, gairebé un 17% més que fa un any; les pomes i les peres, a 2,46 i 2,59 euros el quilo respectivament, han augmentat en un 15% el seu cost.La situació amenaça ara lai elmoments clau per al consum. Des dees preparen amb normalitat i treballen amb tots els seus proveïdors per poder disposar de tots els productes i serveis habituals. Tot i això, el grup explica aque és possible que en algun momentpugui haver-hi algunen alguna, tot i que avisen quePel que fa a lavui en dia la cadena de supermercats catalans explica que la crisi de subministrament globalde la compra dels seus clients. Per ara "mantenen els preus iguals", peròque "caldrà estarque ja s'està vivint.

