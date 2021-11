TV3 estrena «Les llistes de Trias i Peitx», la història del «Schindler català»

Recordeu l'Oskar Schindler a "La llista de Schindler" de Steven Spielberg?

Dimarts a @tv3cat, a les 22.05

Potser el nom de(Barcelona 1900 - Sant Miquel de Cuixà 1979) sigui desconegut per gran part de la societat. Era el gran de tretze germans en el si d'una família burgesa catòlica, propietària de fàbriques tèxtils a. Un jove carlí que abandona les files del partit ultraconservador per formar part d'un nou projecte polític:(UDC). Però latrenca totes les seves aspiracions personals i polítiques.Periodista, diplomàtic, catòlic i fidel a la, durant la Guerra Civil va ajudar amics, companys de partit i sacerdots a escapar de les, va amagar els perseguits pero de consciència i els va ajudar a fugir del país. També va negociar amb anarquistes armats i alhora va participar en una xarxa d'ajuda a religiosos amb connexions al. El 1939, abans de marxar a, va presentar un informe al comitè d'UDC amb la llista de les 833 persones que ell havia ajudat a fugir.El relat del documental "", dirigit per la periodista i documentalista, es fonamenta en gran part en la mateixa veu de Trias i Peitx a través d'un document inèdit en televisió: l'enregistrament en cintes de casset de les seves memòries a finals dels anys setanta. La veu de Trias i Peitx repassa la seva vida i la seva implicació política amb, explica com protegeix i salva persones perseguides durant la Guerra Civil i dona detalls de com i amb qui fa aquesta immensa tascai deA través de la veu de Trias i Peitx, es descobreix com aquest burgès és sensible a l'de les classes més populars i a la revolta anarcosindicalista, i a través de les llistes que elabora, avui sabem noms i cognoms de les 833 persones que va salvar d'una mort segura durant la Guerra Civil. Es tracta d'una producció de TV3 produïda per Lavinia Audiovisual amb el suport del

