«La Marató» estrena el primer curtmetratge de la seva història

" de laha estrenat aquest dilluns a la nit el seu espot, i per primer cop, amb un nou format: el. Fa molt de temps que la Marta no entén què li passa. El seu entorn tampoc no l'entén i cada cop li demana amb més insistència que torni a ser "la de sempre". Per a la Marta, els estigmes socials esdevenen un mur que caldrà trencar per entendre aquests trastorns, explica la sinopsi.Amb aquest curtmetratge, estrenat al, TV3 comença el compte enrere cap a ladel programa, que es farà el 19 de desembre. Amb motiu del, La Marató 2021 implicarà una mobilització sense precedents per ajudar a trencar els estigmes i tabús que encara acompanyen els problemes deEl programa serà mésque mai, tant en la posada en escena com en els noms dels protagonistes i col·laboradors . Després del tret de sortida amb Roger Escapa des de, amb El suplement, el programa continuarà aamb la participació d’algunes de les cares més emblemàtiques de la cadena com Lídia Heredia, Raquel Sans, Laura Rosel, Núria Solé, Roger de Gràcia, Gemma Nierga, Ramon Gener, Xavi Coral, Espartac Peran, Ariadna Oltra, Òscar Dalmau, Jordi Basté, Mònica Terribas, Toni Cruanyes, Ana Boadas, Josep Cuní, Helena Garcia Melero, Albert Om, Antoni Bassas, Ramon Pellicer, Carles Francino o Quim Masferrer.Durant el programa, acompanyaran l’espectador des de diversos punts del territori, a les seus telefòniques, en gravacions molt sorprenents i al plató. Tots ajudaran a parlar obertament de salut mental, a sensibilitzar sobre la necessitat de fer recerca i de demanar ajuda a temps, a escoltar les vivències dels testimonis en primera persona i a divulgar sobre la duresa de conviure amb un d’aquests trastorns.És el tercer cop en la història del programa solidari que es tracten les, un tema que havia d'ocupar l'edició del 2020, però que finalment va ser substituït per laLaen l'àmbit de la salut mental que impulsaran elsque esdurant La Marató estarà dirigida a lade les persones.

