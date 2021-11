El Govern planteja apujar un 2% el sou als funcionaris l'any 2022

El sou delspujarà unl'any 2022. Si més no, si es compleixen els plans que el Govern ha traslladat aquest dilluns a la mesa de funció pública en una trobada liderada per la consellera de la Presidència,. Aquest increment de sou, que és el mateix percentatge que s'aplicarà a proposta del govern espanyol als funcionaris de l'Estat, està incorporat al projecte de pressupostos per a l'any vinent, que rebran l'aval delaquest mateix dimarts i es debatran al Parlament al llarg del novembre.Al marge d'aquest anunci, els treballadors públics cobraran la paga extra del 2014 de manera íntegra aquest mes de novembre , després que elconvalidés dimecres passat el decret que dona llum verda al retorn de les retribucions pendents set anys després. Segons va determinar Presidència, la gran majoria, inclosos els, ho percebran d'ofici, però en algunes ocasions caldrà omplir una, que ja està publicada al web del Govern. Aquest tràmit només l'han de fer les persones que han cessat en la vinculació amb lai que, a més, han modificat les seves dades bancàries. En cas dede la persona que havia de cobrar, els hereus també podran sol·licitar l'import per mitjà del formulari, acreditant la seva condició.Segons el banc de dades del Govern,, incloent-hi els departaments i totes les entitats del sector públic. A banda d'aquests, també hauria de cobrara qui també se li va retallar la paga fa set anys i que UGT calcula que són uns 18.000 treballadors a Catalunya. Segons el sindicat, 243.000 empleats haurien de cobrar aquesta paga aproximadament. L'organització té en compte per a fer el càlcul que cada any es registren entre 4.000 i 5.000 baixes al personal de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor