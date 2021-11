Què és el «TikTok tic»?: el trastorn que preocupa als especialistes

Des que va començar lahi ha hagut un augment de casos d’adolescents ambtant físics com verbals. Un article del diari The Wall Street Journal ha destapat que, després de mesos d'estudiar als pacients, experts de grans hospitals pediàtrics dels, eli elhan descobert que la majoria dels casos tenen un factor en comú: l'ús de l'aplicacióEn diverses revistes especialitzades en medicina, s'assegura que els menors afectats havien vist vídeos d’influencers que deien tenir la, un trastorn del sistema nerviós que fa que les persones facin moviments o sons repetitius i involuntaris. Després, també els imitaven. Quan els metges al Regne Unit van començar a estudiar el fenomen al gener, els vídeos que contenien l'etiquetatenien al voltant de, xifra que des de llavors ha augmentat i ara sónAra bé, els metges deixen clar que aquest augment de casos de persones amb tics no està sempre relacionat amb TikTok. “Hi ha adolescents que miren les xarxes socials i desenvolupen tics, i alguns que no tenen accés a les xarxes socials i que també en desenvolupen”, afirma el doctor McGuire. “Hi ha molts factors que contribueixen, com ara”.Els creadors de l'aplicació no han quedat al marge de l'assumpte i una portaveu de TikTok ha explicat que estan atents a la investigació que s’està portant a terme: “Lai elde la nostra comunitat és la nostra prioritat, i estem consultant amb experts de la indústria per a comprendre millor aquesta”.​​

