Eufòria al Camp Nou: així han cantat Laporta i Xavi amb els aficionats

. Milers de persones han ocupat les graderies del Camp Nou per veure la signatura del nou responsable del primer equip i el president del club,. Tots dos han valorat molt positivament la incorporació del terrassenc a la banqueta blaugrana i han augurat un nou projecte "amb esforç i treball" que intentarà retornar el Barça "a ser el millor equip del món".L'eufòria viscuda per la presentació s'ha fet palpable en tots dos protagonistes. Ambdós, visiblement nerviosos i emocionats, han volgut fusionar-se amb els càntics de l'afició que els acompanyava des de l'estadi i, en un atac d'alegria, s'han animat a cantar amb ells.Xavi, que ha estat rebut per milers de persones al Camp Nou, s'ha mostrat visiblement emocionat en el retorn "al club de la seva vida" i ha assegurat que "treballaran amb molta exigència"., ha proclamat Laporta, visiblement emocionat."Estem en una situació difícil com a club, ens hem d'oblidar dels -ismes. Us necessitem més que mai", ha explicat Xavi Hernández des de la gespa, dirigint-se als aficionats que han presenciat la seva incorporació a la banqueta."El Barça no es pot permetre empatar ni perdre. Hem de guanyar sempre", ha dit des de la gespa de l'estadi als milers d'aficionats que han assistit a la seva presentació. El flamant entrenador ha signat el seu nou contracte amb el president Joan Laporta des de la mateixa gespa del Camp Nou. Xavi, visiblement emocionat, ha estat acompanyat de la seva família.​​​

