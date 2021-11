Els pressupostos de la Generalitat preveuen recuperar la gestió pública del 061

Mesura per acostar la CUP als pressupostos

En la pàgina nou del preacord que van signar ERC i la CUP per facilitar la investidura des'hi consignaven les prioritats en matèria de salut. En el punt quart, les dues formacions acordaven "avançar cap a un sistema de titularitat, aprovisionament i de gestió pública" que inclogués la "xarxa de serveis auxiliars". Això tenia en compte, per exemple, el transport sanitari i el servei del 061. Aquesta última carpeta, segons assenyalen fonts consultades per, estarà inclosa en la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, que s'aprovarà aquest dijous, dos dies després de la validació del projecte de comptes. Es tracta d'una de lesde la CUP per fer costat als pressupostos. Els anticapitalistes decidiran el cap de setmana si esmenen a la totalitat els plans del Govern.En concret, la llei inclou un mandat al Departament de Salut -comandat per, independent proposat per- per tal que elabori, abans que s'acabi el contracte vigent del 061 -en mans de, circumstància que l'ha remunerat amb més de 45 milions d'euros-, un "full de ruta" per a la "internalització" del servei. Aquest pla inclòs en el projecte d'acompanyament dels comptes comprèn l'avaluació de l'impacte de l'assumpció directa del 061 i, a partir d'aquí, preveure'n la calendarització, lai el mecanisme legal per fer-lo possible. El funcionament d'aquesta eina, clau durant la pandèmia, ha generat fortes polèmiques i ha anat acompanyada de problemes amb els treballadors.L'any passat, just en ple esclat de la primera onada, NacióDigital va publicar que el 061 no era gratuït en un moment en què la Generalitat reclamava a la ciutadania que fes servir el número de telèfon per evitar el col·lapse alsi als. Al cap de només uns dies, però, el servei va passar a no tenir cost per als usuaris. Durant el mes de maig, el Govern va prorrogar el contracte de gestió amb Ferrovial per sis mesos. El venciment està previst per aquest mateix mes de novembre, tot i que per es podria, segons fonts governamentals.La setmana passada, en la sessió de control celebrada al Parlament, Argimon ja va obrir la porta a estudiar la internalització del 061 a demanda d', diputada de la CUP i representant dels anticapitalistes en les negociacions tant amb Aragonès com el conseller d'Economia,, que continuaran les pròximes hores. Si abans de la pandèmia el servei acostumava a atendre entre 6.000 i 7.000 trucades al dia, al llarg de la crisi del coronavirus s'han arribat a rebre fins adels usuaris. La situació ha derivat, també, en un conflicte laboral amb els treballadors.Des del dilluns 18 d'octubre a les onze de la nit, els empleats del 061 es troben en situació deamb uns serveis mínims del 85%. Una de les demandes és, precisament, dependre del(SEM) i no pas de Ferrovial. Els treballadors, a banda, reclamen una planificació dels torns amb més previsió -que estiguin assignats a un any vista- i que els horaris siguin fixos. Els empleats, que es reivindiquen com a servei essencia especialment pel seu paper en la crisi del coronavirus, reclamen limitar els dies consecutius que es pugui treballar i també unaper compensar l'esforç de la pandèmia.Aragonès i Giró, que aquest dimarts serà l'encarregat de presentar públicament els pressupostos des del, només tenen un escenari al cap, si es fa cas de les declaracions tant d'ERC com de Junts: aprovar els pressupostos amb la CUP per revalidar la majoria de la investidura -i, per tant, del programa avalat per la cambra- i donar continuïtat alobtingut a les eleccions del 14-F. La internalització del 061 és una mesura que va en la línia de convèncer els anticapitalistes, que l'han posat com a condició en reiterades ocasions i que, per ara, es veuen més a prop del no que del sí als comptes del Govern de coalició La CUP, com va avançar NacióDigital , tenia com a intenció demorar l'entrada en vigor dels comptes per poder negociar, però l'executiu no ha alterat el calendari i espera tenir-los validats just. El tràmit de les esmenes a la totalitat s'ha de fer la setmana del 22 de novembre. Per tant, el primer pas que ha de superar el Govern és precisament aquest. Si els comptes reben l'aval per tramitar-se -preferiblement amb el suport o, si més no, sense l'oposició de la CUP-, hi haurà temps per negociar amb els anticapitalistes fins a la votació definitiva. Junts sí que ha situat una línia vermella: la pressió fiscal no es toca , tampoc per incrementar-la sobre les rendes altes. El, però tant ERC com Junts asseguren que no hi ha cap altre pla als socis d'investidura.Una altra de les qüestions que hi haurà damunt la taula en els propers mesos relacionada amb la salut i la modificació delés la internalització del transport sanitari. La setmana passada, per exemple, es va aprovar una proposició de llei dels anticapitalistes que anava en aquesta línia . Les polítiques socials i els serveis públics són aspectes nuclears de la negociació i el Govern -que hi destinarà- destina gestos cap a la CUP per revalidar la majoria de la investidura en la primera gran votació del mandat d'Aragonès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor