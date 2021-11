Un informe de l'Esquerra Unitària Europea veu «injustificable» el silenci de la UE sobre Catalunya

Un informe de l'ha conclòs que els silencis de lasobre la situació a Catalunya són "injustificables" i considera que la Unió Europea no té una voluntat real de protegir l'estat de dret quan permetent amenaces contra la legalitat i abusos de poder sistemàtics, com en el cas de la repressió de l'Estat contra l'independentisme. L'informe, encarregat per l'eurodiputada Clare Daly i redactat per les acadèmiques Albena Azmanova i Bethany Howard, analitza també les violacions de l'estat de drets a França i Bulgària.L'estudi denuncia que elssobre l'estat de dret de la Comissió Europea de 2020 i 2021 no fan referencia a les "nombroses vulneracions de l'estat de dret que el govern espanyol ha comès en resposta al referèndum de 2017". Aquestes vulneracions, diu l'informe, no es poden qualificar d'"afer intern" d'un estat membre, i per això elés "injustificable", en tant que renuncia al deure de protegir l'estat de dret de la Unió Europea.L'informe denuncia diversos "i" que inclouen els problemes d'independència judicial o l'empresonament arbitrari dels líders independentistes. També es recull la persecució per convocar manifestacions o la fiança de 5,4 milions d'euros del Tribunal de Comptes o l'espionatge il·legal de polítics catalans a través del programari espia Pegasus.L'informe conclou que la Comissió Europea ha omès tant les amenaces sistemàtiques com les infraccions reiterades de l'estat de dret amb l'argument que és unad'Espanya.

