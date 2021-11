La Sagrada Família encendrà l'estel de la torre de la Mare de Déu el 8 de desembre

La meitat de les torres, acabades

Lade laquedarà enllestida el pròxim 8 de desembre amb l'encesa del gran estel que la coronarà. L'estrella es col·locarà al cim el 29 de novembre i a partir de l'1 de desembre s'activaran progressivament les llums de les 800 finestres del darrer tram de la torre. S'hi podrà participar activant simbòlicament un punt de llum.La basílica ha organitzat diversos, la novena acabada de les 18 que va projectar Gaudí i la segona més alta, amb 138 metres. El dia de l'encesa hi haurà activitats de colles de cultura popular a l'interior del temple i a la tarda una missa i benedicció de la torre abans de la il·luminació, presidida pel cardenalL'arquebisbe de Barcelona ha manifestat que la coronació de la segona torre més alta de la Sagrada Família suposa un acte "històric" i també "simbòlic". "Una nova estrella il·luminarà la ciutat de Barcelona; aquest 2021 no deixa de ser simbòlic perquè després de més d'un any de foscor, de lluita incansable en un moment extraordinari, amb la de Mare de Déu s'aconseguirà finalitzar la meitat de les torres de la basílica", ha celebrat. "Sónque canviaran per sempre el perfil de Barcelona", ha reblat.El programa d'activitats per a la inauguració de la torre de la Mare de Déu arrencarà l'1 de novembre amb eli s'allargarà fins al 4 de gener. El programa es realitza de la mà de patrocinadors, de l'ICUB, els eixos comercials del districte (per la il·luminació nadalenca en honor a l'estrella), les entitats del barri (grups de cultura popular que actuaran el dia de l'encesa de l'estel al matí, o una intervenció artística de residències de gent gran, entre altres).En el terreny divulgatiu, aquest dilluns s'inaugura una exposició fotogràfica sobre el procés constructiu de la torre de la Mare de Déu, i més endavant hi haurà una xerrada a càrrec de l'arquitecte director de l'obra, Jordi Faulí, un concurs literari dirigit per Blanquerna-Universitat Ramon Llull, entre altres. Tot el programa, i la venda d'entrades per les activitats a l'interior de la basílica el dia 8 de desembre estaran disponibles al seu web partir del dia 15 de novembre.L'que culmina la torre de la Mare de Déu està feta de vidre texturat perquè les seves cares siguin visibles quan estigui il·luminada. Cada una de les dotze puntes contenen un canal deper dotar-la d'una il·luminació homogènia. La instal·lació s'ha dissenyat tenint en compte les inclemències del temps que haurà de suportar, des de la calor, el fred i la pluja fins a l'eventual caiguda d'un llamp. Les llums de l'estel s'encenen i s'apaguen amb un control remot.Quant al tram final de la torre sobre el qual descansarà l'estrella, és un fust de 800 finestres que també estarà il·luminat (aquest és el tram quei a través del web en l'encesa), en aquest cas amb focus.La torre de la Mare de Déu serà la, de les 18 que Gaudí va plantejar. De les nou que resten cinc són les altres torres centrals (la de Jesucrist i les quatre dels evangelistes), més les quatre de la façana de la Glòria, la principal. Al respecte, els responsables de la Junta Constructora han indicat que es manté el calendari que es va detallar al setembre i que preveu finalitzar lai col·locar dues franges de la torre de Jesucrist que ja estan construïdes."Si tot va bé, a finals de 2022 podrem fer una nova projecció del calendari", ha actualitzat el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família,, referint-se així a la manca de data definitiva de finalització del temple a causa dels efectes de la pandèmia en la caiguda de visitants i el finançament de les obres.El director general de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Xavier Martínez, ha puntualitzat que tot i que l'octubre ha estat un bon mes,respecte al mateix mes de l'any 2019. "No recuperarem el volum normal fins a finals del 2023", ha reiterat aquest dilluns.Esteve Camps s'ha referit també al conflicte que la Junta Constructora té amb el municipi de Gaià , on té llogats uns terrenys per construir peces per a la basílica. L'Ajuntament de Gaià estudia anul·lar el permís, segons va anunciar a finals d'octubre. En aquest sentit, Camps ha replicat que "s'ha dit només una part de la veritat" i ha afirmat que la Sagrada Família té "en ordre" i legalitzades les instal·lacions. "L'Ajuntament té dret a canviar la classificació d'aquests terrenys, nosaltres ja hem presentat al·legacions i estem pendents de resposta", ha informat.

