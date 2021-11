GasGas invertirà gairebé 6 milions en una nova fàbrica de motos a Terrassa

Presentació de la nova planta GasGas a Terrassa. Foto: Govern

tindrà una. Aquest dilluns al matí s'ha presentat el projecte de l'empresa que invertiràs i crearàtant en la fabricació com el centre de R+D vinculat al desenvolupament de models de trial. Aquesta serà la primera planta de fabricació europea situada fora d’Àustria com a filial al 100% del grup Pierer Mobility.El primer producte de la nova planta serà la gamma completa de, amb una capacitat de fabricació de fins a 5.000 unitats anuals. L’inici de la producció està previst per al segon trimestre del 2022. La nova planta també acollirà les àrees d’R+D, de compres, i d’atenció al client i de motorsport.El conseller d’Empresa i Treball,, ha destacat que aquesta nova inversió exemplifica la voluntat del Govern “d’atraure inversions per reindustrialitzar el país amb projectes sostenibles que generen llocs de treball estables”. Per Torrent "aquest és un sector estratègic pel país i des del departament l’estem acompanyant en la transició cap a la mobilitat verda”.Per la seva banda, la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat,ha assegurat que “per a Terrassa, aquesta és una excel·lent notícia, una bona oportunitat per donar resposta a les demandes d'ocupabilitat de la nostra ciutadania que referma el compromís d’aquest govern per consolidar i desenvolupar la nova indústria terrassenca”.Finalment, el director general de GasGas,, ha assegurat que “farem l, referent en eficiència i modernitat”, un centre del qual ha destacat també que serà el primer que el grup obrirà fora d’Àustria, el seu país d’origen.

