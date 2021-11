Xavi retorna la il·lusió al Barça: «Avui és un dia que marcarà la història del club»

❝Estic molt emocionat. Som el millor Club del món❞ pic.twitter.com/txw0Lx6S4v — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 8, 2021

"No podem aspirar al notable, hem d'aspirar a l'excel·lent"

Xavi parla de l'estil i el sistema de joc ⚽ pic.twitter.com/4NPmGlxu12 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) November 8, 2021

. El fill pròdig del Barça de Pep Guardiola torna al club per incorporar-se a la banqueta blaugrana amb la difícil tasca d'intentar reconduir una temporada nefasta per al primer equip. Xavi, que ha estat, s'ha mostrat visiblement emocionat en el retorn "al club de la seva vida" i ha assegurat que "treballaran amb molta exigència"., ha dit des de la gespa de l'estadi als milers d'aficionats que han assistit a la seva presentació. El flamant entrenador ha signat el seu nou contracte amb el presidentdes de la mateixa gespa del Camp Nou. Xavi, visiblement emocionat, ha estat acompanyat de la seva família., ha proclamat Laporta, visiblement emocionat. "Estem en una situació difícil com a club, ens hem d'oblidar dels -ismes. Us necessitem més que mai", ha explicat Xavi Hernández des de la gespa, dirigint-se als aficionats que han presenciat la seva incorporació a la banqueta.Ja en roda de premsa, Xavi ha volgut deixar molt clares les seves aspiracions al capdavant de l'equip tècnic blaugrana. "Vinc amb una idea molt clara:", ha explicat Hernández a l'hora de marcar les seves línies mestres., ha assegurat. "Sé que és un moment complicat, tant econòmicament com esportivament, però tinc les ganes i la il·lusió per tornar la il·lusió", ha insistit Xavi. Laporta, per la seva banda, ha elogiat la figura de Xavi com a jugador i les positives expectatives que genera en l'afició en el seu retorn, aquest cop a la banqueta.Pel que fa a la situació física de l'equip, Xavi ha assegurat que tenen una idea per a la feina física i mental de cara als pròxims dies. El nou entrenador blaugrana també ha explicat que s'instauraran noves normes per complir a l'hora de mantenir la disciplina dins del vestuari. "Hem de posar ordre", ha explicat de manera contundent. "Tinc una idea de joc i la vull transmetre", ha reblat Xavi, que ha elogiat la tasca d'entrenadors anteriors., ha dit.Sobre com s'ha pogut finalitzar el contracte amb l'Al-Sadd, Laporta ha explicat que "ha estat una rescissió del contracte". "Tant Xavi com el club hem fet el possible per arribar a un acord, i entre Xavi i nosaltres hem fet un esforç per resoldre el tema de la clàusula", ha informat el president blaugrana. A més, ha volgut deixar clar que el paper"Si els transmetem que jugarem bé, tindrem opcions. No serà fàcil.", ha reblat Xavi, que ha volgut deixar molt clar que té la intenció de competir des del primer moment encara que es treballa per millorar o completar la plantilla.Ha insistit que encara no ha pogut conèixer l'estat de la seva nova plantilla, però Xavi ja posa els ulls en el partit contra l'Espanyol i en assegurar triomfs a les competicions europees. "Tots parteixen de zero, compto amb tots i després veurem, es tracta d'entrenament i exigència", ha afirmat, preguntat per si té present mantenir aEl de Terrassa, de 41 anys, era el favorit per a substituir Koeman des de fa setmanes. És més, Xavi va ser un dels principals protagonistes de la passada campanya a la presidència del Barça: tantcom Joan Laporta asseguraven comptar amb ell per a la banqueta blaugrana. No va ser així, però ara, després d'un dels pitjors inicis de temporada de tots els temps per al club, el president del Barça ha decidit donar-li les claus de l'equip.Tot això després que Koeman fos acomiadat com a entrenador del primer equip a l'avió de tornada i a altes hores de la nit després de la desfeta contra el Rayo Vallecano. Des de llavors,s'ha fet càrrec de l'equip de forma interina. Amb tot això, Xavi es trobaria a Barcelona un equip que és novè a la Lliga i que ha de guanyar sí o sí al Benfica per no quedar fora de la Champions a la fase de grups.​​​

