Les terceres dosis als països rics ja superen el total de vacunes als pobres

Lesadministrades als països rics ja superen el total de vacunes injectades en els pobres. El primer grup ha injectat 59,80 milions, mentre que el segon conjunt ha posat 38,65 milions, segons les dades d'Our World in Data. Metges Sense Fronteres ha denunciat aquesta desigualtat d'accés en la immunització contra el coronavirus, segons informa Nius.Espanya ha injectat, d'acord amb els números del Ministeri de Sanitat. Només aquestes injeccions, addicionals dirigides a persones vulnerables, equivalen al 3,5% del total de profilaxis inoculades en estats de pocs recursos. Uns altres tres milions i mig de vacunes de Pfizer estan emmagatzemats.L'va demanar a l'agost als països rics que ajornessin l'inici de les terceres punxades i que comencessin a fer-ho a partir de finals de setembre. Alguns països com ara Israel no van fer cas de l'avís i van començar al juliol. Espanya va començar el procés a finals de setembre.Per aportar vacunes als països pobres s'ha impulsat el mecanisme COVAX, mitjançant el qual es calcula que s'han subministrat 435 milions de dosis. Espanya va prometre donar 50 milions de vacunes el primer trimestre del 2022.​​

