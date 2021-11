Catalunya no s'escapa de la «crisi dels contenidors»

La cistella de la compra, més cara

L'electrònica, en pausa

L'embalatge arriba tard

Quines solucions plantegen els experts?

L'esclat de la pandèmia de la Covid-19 el març del 2020 va provocar una davallada generalitzada de preus en gairebé tots els sectors, que van arribar a nivells mínims històrics. Des de gairebé mitjans del 2020, i sobretot durant el 2021,. És la ja coneguda com a "crisi dels contenidors".L'a escala mundial, laper l'excés de trànsit marítim, laen empreses xineses i asiàtiques derivada de la pandèmia i elssón els quatre puntals de la crisi d'aprovisionament que afecta el planeta. La conseqüència, directa, és unadels productes que, naturalment, repercuteix en l'usuari final.A Catalunya,manifestende lliurament en elde primeres matèries i components. Així ho recull un estudi de la patronal Pimec de finals de setembre, en què s'explica que els sectors més afectats són la química, el metall i la construcció., amb molts dels béns de primera necessitat, ocupa la cinquena posició i ja és possible veurerespecte a la mateixa època de l'any 2020 en productes com els olis, cereals o les carns., directora d'internacionalització d'Acció, apunta que, com passa habitualment després d'una gran crisi, hi ha un, sobretot en matèria tecnològica, derivat dels canvis en les dinàmiques de consum durant el confinament. També el professor del departament d'operacions d'EADA Business Schoolremarca aquest desajustament com una de les causes principals de la situació actual.Arribas i Serradell coincideixen també en la: "Els països asiàtics són la fàbrica del món". Hi ha una producció global molt fragmentada i, alhora, molt concentrada en unes regions concretes del món. Aquest punt deriva en la, originada en el tancament de ports asiàtics per la pandèmia de la Covid-19 i la", apunta Arribas. Una dada que s'ha de tenir en compte per entendre la situació actual. I és que avui hi haen alguns delsindustrials més importants del món que produeixen encara més retards en l'entrega de les comandes. Les grans companyies navilieres opten avui per l'ús deque no tenen cabuda en alguns ports, fet que complica encara més el lliurament de contenidors i obliga aper poder garantir la cadena comercial fins al destí final.s'estan convertint en productes de luxe, perquè l'increment del preu de les energies afecta directament en la seva producció i distribució. I és que amb l'increment del preu de la llum, el gas, el gasoil i les energies, els ciutadans no s'han adonat que. El producte que més ha notat aquest encariment és l': ara, el litre ja arriba als cinc euros, sent un 20% més car que fa un any. També els. Fa uns mesos, segons detallen clients d'un mercat de Barcelona, una dotzena d'ous valia 3 euros i ara ja són vint cèntims més cars. El litre detambé ha incrementat el seu cost, ja se situa al voltant dels noranta cèntims.Fa unes setmanes, una coneguda marca de ginebra canadenca ja va anunciar que havia esgotat l'estoc a Catalunya i no podia garantir el subministrament de les comandes rebudes. La situació amenaça ara la, i el, moments clau per al consum. Des de la Confederació Espanyola de Comerç avisen que enguany ésfer lesamb una mica mésperquè el consumidor s'asseguri disposar dels productes desitjats. Això no obstant, avisen que, en alguns casos, pot no ser possible.Un dels sectors més perjudicats és el dei, més concretament, els. A finals del 2020, Sony va presentar la nova PlayStation 5, però no va poder servir totes les comandes que havia rebut. És unai, de fet, un directiu de Toshiba, en una entrevista a, va dir que "el". Takeshi Kamebuchi, a càrrec de la divisió de semiconductors de l'empresa, fins i tot va dir que, "en alguns casos, és possible que alguns clients no rebin un servei complet fins al 2023".A Catalunya, l'empresa, que fabricades del 1997, està plenament afectada per la crisi de subministrament de material tecnològic. El que va començar com una afectació només de costos, en què, ha acabat sent un problema d'entregues. "Ni pagant trobes el material", explica ael seu propietari,. Quan han sabut que algunes comandes no es rebran fins al 2023, Electrolomas ha optat peralguns circuits i fer ús de components que sí que estan al mercat, però de Lomas assegura que "i ela quedar-se sense fa que". Així, una empresa que potser només necessita 1.000 components n'acaba comprant fins a 10.000 per assegurar-se tenir existències.També les indústries dedicades a lai recipients s'han vist afectades per aquesta crisi mundial. "", explicad'Establiments Domingo a aquest diari. La falta de subministraments ha minvat l'activitat comercial d'aquestes empreses i, per tant, ha repercutit en els productors. González explica que s'han trobat quei l'empresa "ha alentit" les entregues. A més, des d'Establiments Domingo també han notat l'increment del preu de l'electricitat i el gasoil, que ha suposat encara més costos per a l'empresa en un moment ja crític.El professor d'EADA consultat per aquest diari situa el final d'aquesta crisi de subministraments en la. Tot i això, Arribas esclareix que "ningú té una bola màgica" per poder fer una predicció precisa. La solució principal, però, és el. Com passa en totes les crisis, la situació s'equilibra amb el pas del temps, és cíclica.Hi ha, però, tres punts més a tenir en compte per part de les institucions, segons Arribas. Aquests són, en primer lloc,per poder donar l’abast, és a dir, incrementar ela tot el món. El professor d'EADA apunta també a unsobretot ara que es comenta la mancança de nous camioners, no només al Regne Unit, sinó també a la resta de països europeus. Arribas remarca que, en aquest cas, potser s'hauria d'analitzar quines condicions laborals té aquest sector i prendre decisions per millorar-les. Finalment, el professor destaca lai retornar els processos productius als països occidentals; això és, doncs, fer el procés invers al que s'ha estat portant a terme durant l'última dècada i no dependre tant dels països asiàtics.

