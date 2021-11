La Fiscalia denuncia la falangista de l'homenatge a la División Azul

Laha presentat una denúncia contra, la jove falangista que es va donar a conèixer per un discurs antisemita en un homenatge a laal mes de maig. La nova denúncia és per les manifestacions que va fer en un altre acte que va tenir lloc el 18 de maig davant l'ambaixada de Marroc, on va llegir un manifest que segons la Fiscalia atiava la violència i hostilitat contra els migrants marroquins i musulmans.L'acte, organitzat des del compte deportava com a lema "Marroc, estat terrorista" i va tenir lloc després de l'assalt de centenars de marroquins a la frontera del Tarajal a Ceuta., va dir Peralta en un discurs on va cridar a "plantar cara" a "una suplantació racial sense precedents", perquè "l'arribada massiva d'immigrants que acaben amb la nostra polifonia, acaben amb la nostra cultura, amb la nostra identitat moral i amb tot el que ve essent Espanya i Europa, i això no ho permetrem".Segons lales manifestacions són constitutives d'un delicte d'odi perquè atiaven la violència i a hostilitat contra els migrants marroquins i musulmans.Peralta ja va veure com a finals de maig unaarxivava una altra denúncia de la Fiscalia contra ella per les manifestacions contra els jueus a l'acte d'homenatge a la División Azul. Segons la jutgessa es tractava d'unes manifestacions emparades per la llibertat d'expressió perquè fruit d'aquelles paraules "no hi ha cap grup que dugui a terme cap acte d'hostilitat o que hagi incrementat el seu odi o menyspreu als jueus".

