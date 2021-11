Badalona torna a posar en mans del PSC l'intent de superar Albiol

Albiol: "He estat alcalde en dues ocasions perquè m'heu votat a les urnes. Hi ha cosa menys digne que no acceptar el que voten els veïns?"

Badalona. El cinquè en tan sols sis anys. El socialistaha recuperat per al PSC les regnes d'una alcaldia que haurà de conviure en un govern quatripartit amb ERC, els comuns i Junts i que té com a principal objectiu consolidar un projecte quede la ciutat i eviti que a les pròximes eleccions municipals, al 2023, les torni a guanyar. El dirigent popular, conscient de les dificultats del nou govern que comença a caminar, ha estata partir de la qual ha començat ja la seva campanya tot verbalitzant que pensa recuperar el càrrec . Està convençut, ha dit, que els veïns li tornaran a fer confiança a les urnes., Pastor,(alcaldessa accidental), Albiol i, ara, Guijarro. Aquest és l'historial que acumula el govern de la quarta ciutat més gran de Catalunya. La moció de censura ha prosperat aquest dilluns per desbancar el dirigent del PP després que el seu nom aparegués als papers de Pandora vinculat a una offshore situada al paradís fiscal de Belice . Guijarro ha pres la vara d'alcalde en un ple sense imprevistos ni girs de guió de darrera hora amb, també els quatre de, malgrat quei que tindrà un paper clau des de l'oposició. Els anticapitalistes ja han manifestat reticències davant la feblesa que atribueix al nou executiu."Albiol s'ha servit a si mateix. Avui,i comencem el camí de la veritat, de la transparència", ha proclamat Guijarro, que ha defensat que la moció de censura es presenta perdesprés que Albiol s'hagi negat a dimitir. "Ha avantposat els seus interessos als de la ciutat. Volem una Badalona millor i", ha afirmat el dirigent socialista. Amb 39 anys, Guijarro s'ha convertit en el cinquè alcalde del PSC que té la ciutat, que va ser un dels grans feus socialistes entre 1983 i el 2011, any de la primera victòria d'Albiol.Transmetre que es posa fi a la inestabilitat a l'Ajuntament de Badalona ha estat un dels objectius del flamant alcalde, que ha repetit en diverses ocasions que el seu equip arrenca amb lesi amb vocació d'estar. Tot i que el seu govern només podrà transitar teixint acords amb Guanyem, s'ha compromès a deixar de banda. El segell del projecte que liderarà, ha insistit, és el de la Badalonai, en contraposició a Albiol, ha abanderat la "bona governança" en base a la defensa dels drets socials, l'emergència climàtica, i el feminisme. Com a mesures concretes, ha afirmat que s'aprovarà un pressupost que planti cara als reptes de la ciutat, un contracte de neteja a "l'alçada" i es treballarà per la seguretat amb un model policial "del segle XXI".L'alcalde sortint del PP, que fa 30 anys que va entrar com a regidor al consistori, ha deixat clar no només que no pensa marxar de l'Ajuntament, sinó que. "Això és un. Badalona és la meva raó de ser", ha afirmat sense amagar el seu enuig. De fet, ha afegit que l'any 2023 seran els veïns els que posaran "a tothom al seu lloc" després que fins a nou partits s'hagin posat d'acord "als despatxos" per fer-lo fora. Un cop més, ha defensat que la seva vinculació amb l'offshore era legal fa 16 anys i seria legal ara."He estat alcalde en dues ocasions perquè m'heu votat a les urnes.", ha lamentat, i ha subratllat que aquest 8 de novembre és "el primer dia del compte enrere" per a les eleccions del 2023. Tot una declaració d'intencions. Albiol ha reivindicat que ell, a diferència del nou govern, té, a qui s'ha adreçat durant tota la seva intervenció per advertir-los que els socialistes "entreguen" el govern de la ciutat a la CUP.. Han estat tres de les paraules més utilitzades pels partits que han format part de la majoria necessària per desbancar Albiol de l'alcaldia. Però just després que Guijarro hagi pres la vara d'alcalde, ja s'ha visibilitzat el camí tortuós del nou govern quatripartit., ha lamentat el regidor, de Guanyem, que ha assenyalat que es persisteix en la fórmula dels governs en minoria que "allunyen" les solucions i perpetuen "el bloqueig". La formació anticapitalista lamenta que no se'ls hagi deixat participar de la coalició.Només el regidor de Junts,, s'ha fixat com a objectiu aconseguir que Guanyem entri a formar part del nou govern. El portaveu d'ERC,, ha alçat la bandera de la "bona gestió", mentre que la d'En Comú Podem,, ha reclamat "mirada llarga" per exercir amb responsabilitat el mandat curt de 18 mesos que tenen per davant.Aquest ha estat un ple a diferència de quan el 12 de maig del 2020 el desacord entre els partits d'esquerres va acabar de forma inesperada amb l'alcaldia en mans d'un Albiol visiblement emocionat i improvisant un discurs que mai s'hauria imaginat que faria. Les desconfiances entre els partits que l'any 2015 van sumar per fer alcaldessai barrar el pas al PP, que havia comandat la ciutat els quatre anys anteriors, s'han arrossegat fins avui, especialment entre els socialistes i Guanyem, que a partir d'ara, des de govern i des de l'oposició,

