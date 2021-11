Jordà veu «interessant» instal·lar molins de vent a Collserola

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, ha considerat aquest dilluns "interessant" la proposta de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, d'instal·lar molins de vent a Collserola (Barcelona) "Collserola és un parc natural, però més enllà d'això sempre pot haver-hi excepcions. Barcelona ha de contribuir a la transició energètica, i ha de fer-ho de moltes maneres, amb les limitacions que té", ha assegurat en una entrevista al programa Cafè d'Idees de RTVE. També ha cridat a desmitificar el que, segons ella, diu el món rural, que són els que generen tota l'energia "perquè se l'emporti Barcelona, perquè això tampoc és cert".Després que el president de Pimec,, hagipactada mesos enrere per ERC i la CUP, Jordà ha advertit que no es pot fer política sense comptar amb la ciutadania, per la qual cosa ha apostat per "pacificar el territori" i per fer-los partícips de les accions que es duen a terme."Les coses han de fer-se diferent, tenim una oportunitat", ha destacat la consellera, que també considera que hauria de poder parlar-se sobre la possibilitat d'introduir un peatge urbà a Barcelona, malgrat admetre que una qüestió complicada, en la qual també tindria molt a dir l'àrea metropolitana, i que s'escapa de les competències de la seva conselleria.

