La tragèdia viscuda als Estats Units en un concert desegueix arrossegant novetats i commocionant el país. 8 persones van morir al festival de músicaque es va celebrar a Houston (Texas) per culpa d'una allau humana que també va provocar centenars de ferits, alguns de gravetat. Dos dies després, un home que va resultar ferit ha denunciat el raper per "fomentar comportaments perillosos" i "ignorar els riscos" d'incitar el públic a moure's de manera agressiva.L'home demanaa Scott i els promotors de l'Astroworld perquè "no van garantir la seguretat de l'esdeveniment". Les imatges de les allaus humanes han inundat les xarxes, en especial a TikTok, amb el testimoni de centenars de joves "ofegats" per les corredisses i els moviments agressius del públic."Van ignorar de manera conscientper als espectadors i, en alguns casos, van fomentar activament comportaments perillosos", denuncia l'home, en una carta que ha recollit la CNN.Travis Scott és un dels rapers de major èxit del món, amb desenes de milions de reproduccions a totes les plataformes i amb concerts multitudinaris a tot el planeta. Arran de les imatges i dels fets succeïts a l'Astroworld, el cantant ha rebut moltes crítiques després de publicar-se vídeos on membres del públic li demanen a crits aturar el concert -i sanitaris s'enduen ferits-Va seguir actuant 40 minuts després de les primeres persones ferides desallotjades.

