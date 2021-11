La Moncloa referma el compromís de reformar la llei mordassa, però no es mulla sobre les pilotes de goma

Elha refermat aquest dilluns el seuper reformar la, un projecte del PP que. Ho ha dit la ministra de Política Territorial i portaveu de l'executiu,z, després del consell de ministres. Ha afirmat que per respecte al tràmit parlamentari, no entraria a valorar aspectes concrets de la reforma, però sí ha subratllat que va suposar una llei regressiva "contra drets fonamentals".Isabel Rodríguez no s'ha volgut definir pel que fa a un dels aspectes més controvertits entorn la reforma de la llei mordassa, com és l'ús deper part de la policia. Divendes passat, el ministre de l'Interior,, va deixar clar a Barcelona que les forces de l'ordre les seguirien emprant , tot i que des del 2014 estan prohibides a Catalunya pel que fa alsEncara que la ministra portaveu no ha entrat en detalls, els dos socis del govern dehan consensuat finalment un seguit d'a la llei de seguretat ciutadana, esmenes que es registraran aquesta setmana. L'objectiu és que la nova llei estigui enllestida abans que acabi l'any. L'acord entre elrespon a l'anunci fet peren eld'octubre, quan va assegurar que posar fi a la llei del PP era una de les prioritats de l'executiu. Segons ha transcendit, les esmenes inclouen la introducció de lesen el disseny delen aquells territoris que en tinguin més d'una. Tot i que Isabel Rodríguez no ha volgut entrar en el contingut de les esmenes i s'ha remès al treball dels legisladors.La resta d'esmenes afectaran de manera sensible tot el referent al dret de manifestació i a les atribucions de les forces d'ordre. Si la llei permetiade fins aa comissaria, ara el límit serà de dues hores, tret de circumstàncies excepcionals, i les persones detingudes, al ser posades en llibertat hauran de ser conduïdes al lloc on s'ha produït la detenció. També es liberalitza elno autoritzada. No serà preceptiva la sol·licitud de manifestació en cas deLestambé es reduiran, tenint en compte la capacitat econòmica del manifestant. Així, es reduiran fins al 50% en els casos de persones que cobrin menys d'1,5 vegades el salari mínim i al 25% els qui cobrin entre 1,5 i 2,5 vegades el salari mínim. També s'obrirà la porta a l'ús demenys lesiu per part de la policia.Un aspecte rellevant que també es modificarà és el que afecta a laen espais de manifestació, queEs manté, però, com a infracció greu l'ús de dades de membres dels cossos policials quan generi algun tipus de risc per a la seva seguretat.

