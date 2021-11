Els Estats Units obren fronteres als turistes vacunats

Elshan obert les fronteres terrestres, marítimes i aèries als, després de gairebé dos anys de restriccions d'accés al país. Tots els ciutadanspodran entrar-hi, presentant el certificat de vacunació i una prova negativa de la Covid feta com a màxim tres dies abans del viatge.A més dels visitants europeus, tenen via lliure per accedir als EUA els turistes provinents del Regne Unit, la Xina, l’Índia, el Brasil, Sud-àfrica i l’Iran. El Departament de Seguretat Nacional ha informat a través de les xarxes socials que les persones estrangeres que tinguinhauran de mostrar el certificat de vacunació en el moment de la inspecció i explicar per què viatgen al país.La mesura presa per l’administració de Joe Biden arriba pocs dies abans del Black Friday i de les festes de Nadal.

