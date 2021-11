​Més de 10.000 visitants passen per una exitosa Fira de la Muntanya a Vic

FOTOS Fira de la Muntanya de Vic Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Foto: Josep M Montaner Previous Next

Els guanyadors del premi editorial

Dos osonencs s'imposen a l'Open Bloc

La Fira de la Muntanya ha tornat aamb un gran èxit després que l'any passat no es pogués celebrar per la Covid. Aquest cap de setmana passat, el recinte firal del Sucre ha tornat a convertir-se en un punt de trobada per als excursionistes. Segons l'organització, hi han assistit més de 10.000 persones. Enguany s'ha celebrat la 40a edició d'aquesta fira i també els 20 anys de la, que s'hi emmarca des del 2013.Aquesta era la primera gran fira des de l'inici de la, que Vic ha pogut celebrar amb el 100% d'aforament en un recinte tancat. Cal destacar que hi havia algunes restriccions com la mascareta o el fet d'haver de comprar l'entrada de manera anticipada.Com és habitual, des del divendres un dels grans atractius ha estat el, amb roba i material esportiu de particulars i de botigues d'esports. Tal com explica l'organització, dels productes entregats, se n'han venut un 70%. També hi ha hagut satisfacció a les vendes en la zona comercial i de llibres de muntanya.A més de presentacions deamb autors destacats, dissabte es va lliurar el 7è Premi Editorial a la Fira del Llibre de Muntanya. Elva ser per a Francesc Roma amb l'obra; el, per Jaume Jubert i Ricard Martínez (imatge de Francesc Daví) amb; elper a l'Editorial Piolet per la cartografia; elper a Jaume Altadill amb; i elper Alex Txikon i Editorial Sua per al llibreEl campionat d'escaladaque se celebra al rocòdrom de la Fira de la Muntanya també ha estat un dels grans reclams. Hi van participar uns 280 escaladors. Els guanyadors en la categoria absoluta han estat dos osonencs:, de Torelló i actual campiona d'Espanya, i, de Sant Quirze de Besora.D'altra banda, coincidint amb la fira, la, ha organitzat la caminada, que va aplegar 600 participants; o la, amb 247 ciclistes.

