L'emotiva reflexió de vida de Ricky Rubio després del seu històric partit a l'NBA

Es @rickyrubio9



Es Ricky Rubio hablando de su camino, el camino de la vida, tras firmar su mejor anotación en toda su carrera en la NBA



Escuchen pic.twitter.com/bKx3xbGx0c — NBA Spain (@NBAspain) November 8, 2021

és un dels millors esportistes catalans de tots els temps. El delde 31 anys, ha fet història aquesta matinada de dilluns en registrar la seva millor actuació des que juga a l'NBA:A més, en un escenari immillorable, considerat una catedral del bàsquet, elde Nova York.La seva gesta ha provocat un gran rebombori a la millor lliga de bàsquet del planeta, amb jugadors i comentaristes de talla mundial aplaudint a Rubio pels seus números. El català és reverenciat a l'NBA per la seva veteraniala seva professionalitat i sobretot els seus missatges de vida.Rubio ha regalat una immensa reflexió en la roda de premsa posterior al partit. E, evident protagonista de la nit, ha respost diverses preguntes després de la seva actuació, repassant la seva carrera i els obstacles que ha trobat pel camí fins a arribar a aquesta situació "privilegiada", tant d'estabilitat esportiva com de capacitats com a jugador."Ha estat un procés de moltes maneres. Tant físic com mental. Amb molts alts i baixos. Vaig arribar a l’NBA amb molta confiança i em vaig trencar el genoll el meu primer any. El quart any també vaig tenir una operació de turmell. Després també vaig tenir problemes personals...després van passant els anys i veus que hi ha més enllà", reflexionava Rubio en roda de premsa.El català va patir la mort de la seva mare per càncer i diversos problemes personals, com una depressió i lesions físiques, que ha aconseguit superar amb esforç, feina i treball d'especialistes.sinó del que cadascú creu i pensa. Hi ha moltes vegades que una paraula té molta força, es queda a la teva ment i et pot afectar moltíssim i crec que saber gestionar això, saber que mentalment és un procés diari", sentenciava en Ricky.​​

