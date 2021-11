El PSC es presenta com a alternativa «als radicals de la CUP» per aprovar els pressupostos

El diputat del PSC,, ha dit que Catalunya "necessita pressupostos" i ha reiterat que els socialistes estan a "disposició" del Govern per aprovar els comptes. "Aragonès té dos camins: o aprovar els pressupostos amb els radicals o amb el partit que representa la centralitat política", ha dit. El portaveu ha lamentat queestigui més preocupada d'aprovar els pressupostos amb la, i no pas amb el PSC, que dona "estabilitat política". "La decisió és d'", ha remarcat.I a canvi de què, el PSC aprovaria els comptes? ", a canvi que Catalunya tingui pressupostos", ha deixat clar Moreno. De tota manera, els socialistes analitzaran la proposta del Govern un cop se'ls faci arribar. De moment, no hi han tingut accés ni hi ha hagut converses, segons ha admès el diputat.Moreno ha evitat concretar si el partit presentarà o noals comptes del Govern. "No avançarem la nostra posició fins que no veiem els pressupostos", ha dit, però ha insistit que Catalunya necessita nous comptes i no pot estar pendent de la CUP. "Catalunya no es mereix esta ren mans d'un partit radical com la CUP", ha afirmat. Per ara, però, la prioritat del Govern són els anticapitalistes i no hi ha hagut contactes amb el PSC.En tot cas, el compromís dels socialistes és estudiar els pressupostos, i això ho faranaquest cap de setmana, que ha convocat la militància per decidir si esmenen o no els comptes d'Aragonès i Giró. "La CUP ens tornarà a donar un cap de setmana d'intranquil·litat", ha dit Moreno.

