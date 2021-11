Ser bilingüe és un procés natural del cervell humà, segons un nou estudi

El procés de l'estudi científic

Les persones són bilingües per naturalesa i el cervell utilitza un mecanisme comú tant per combinar paraules d'un sol idioma com per combinar paraules de dos idiomes diferents. Així ho determinaque determina que el canvi d'idioma és natural per als qui són bilingües perquè el cervell té un mecanisme que no detecta que s'ha canviat d'idioma. Això permet una transició fluida en la comprensió de més d'un idioma alhora."Els nostres cervells són capaços de comprendre diversos idiomes", explica Sarah Phillips, doctoranda a la Universitat de Nova York i autora principal del treball, que es publica a la revista eNeuro. "Les llengües poden diferir en els sons que usen i en la forma d'organitzar les paraules per formar frases. Tot i això, tots els idiomes impliquen el procés de combinar paraules per expressar pensaments complexos", relata."Els bilingües mostren una versió fascinant d'aquest procés: els cervells combinen fàcilment paraules de diferents idiomes, de manera molt semblant a quan combinen paraules del mateix idioma", afegeix, professora del Departament de Lingüística i del Departament de Psicologia de la NYU i autora principal del treball.Tot i que el bilingüisme i el multilingüisme forma part de la cultura de desenes de països i territoris a nivell mundial, no es coneixen bé els mecanismes neurològics utilitzats per comprendre i produir més d'un idioma.quan conversen entre si, cosa que planteja preguntes sobre el funcionament del cervell en aquests intercanvis.Els científics van mesurar l'activitat neuronal dels bilingües. Els subjectes de l'estudi van veure una sèrie de combinacions de paraules i imatges a la pantalla d'un ordinador. Tot seguit, havien d'indicar si la imatge coincidia o no amb les paraules precedents.Les paraules formaven una frase de dues paraules o eren simplement un parell de verbs que no es combinaven entre ells en una frase amb sentit. En alguns casos, les dues paraules procedien d'un sol idioma (anglès o coreà), mentre que en d'altres es feien servir els dos idiomes, imitant en aquest darrer cas les converses en diversos idiomes.Per mesurar l'activitat cerebral dels subjectes de l'estudi durant aquests experiments, els investigadors van utilitzar luna tècnica que dibuixa mapes de l'activitat neuronal registrant els camps magnètics generats pels corrents elèctrics produïts pel nostre cervell. Els enregistraments van mostrar que els bilingües entre el coreà i l'anglès, quan interpretaven expressions en llengües mixtes, feien servir el mateix mecanisme neural que quan interpretaven expressions en una sola llengua.

