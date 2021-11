El cantant Manel Navarro denuncia amenaces de mort després d'Eurovisió

Una única mala actuació pot marcar una vida.n'és un clar exemple. El cantant de Sabadell va ser el representant d'Espanya ali va ser protagonista durant tot aquell any per dues raons: quedar últim al certamen i el gall que se li va escapar al final de la seva interpretació. Ara,després d'Eurovisió i l'odi que el va perseguir a les xarxes i al carrer durant mesos. Ell mateix ho ha explicat en un vídeo a Instagram., m'escopien pel carrer, em tiraven gels quan sortia de festa", relata Navarro, que va patir tots aquests, on ell viu. Un dels errors que intenta explicar a través d'aquest vídeo és que es va negar a rebre assistència mèdica i assessorament d'especialistes i psicòleg.En aquell moment, Navarro, que és de Sabadell, tenia només 21 anys i va patir l'escrutini i l'assetjament de les xarxes socials a un nivell màxim. La seva cançó,va patir l'escarni absolut a tots els nivells i va ser una de les representants espanyoles al festival que va rebre pitjor crítica per part del públic. El cantant català recomana, per damunt de tot,però sobretot, com no va fer ell, buscar ajuda psicològica.​​​

