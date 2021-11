Més dehan participat aquest diumenge al matí en la 42a edició de la. Un esdeveniment que s'ha convertit en la cursa estatal amb més participació des de la pandèmia de la Covid-19 després de. Enguany, la cursa ha comptat amb uni un. Per altra banda, 600 infants han participat en les carreres infantils organitzades per CaixaBank.Entre tanta gent, s’han pogut viure moltes. La més sonada, però, una que ha passat en un marc incomparable: just al davant de la Sagrada Família.A mitja competició, un dels participants s’ha aturat i s’ha agenollat davant la seva parella iLa noia, vista la seva reacció, sembla que li ha donat el vist-i-plau. Els ciutadans que estaven a prop i que primer han quedat sorpresos, han reaccionat amb aplaudiments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor