Aragonès veu Escòcia com un «molt bon exemple» de projecte independentista

El president de la Generalitat,vol queen el, especialment perquè està "basat en polítiques de justícia social". "", ha dit aquest diumenge en una atenció als mitjans després de reunir-se per primera vegada amb la primera ministra d'Escòcia, Nicola, a Glasgow. "Som dos pobles que compartim molts anhels, aspiracions i formes de poder-hi arribar", ha apuntat.En aquest sentit, Aragonès aposta peramb la líder del Partit Nacional Escocès, l'SNP, que està intentant obtenir l'aval de Londres per fer un segonde secessió. "Seran uns, ha assegurat el president del Govern. Aragonès i Sturgeon s'han reunit aquest migdia en el marc de la conferència de la coalició regional Under2 amb motiu de la 26ª Conferència Mundial del Clima que aquests dies se celebra a Glasgow. En finalitzar la trobada, centrada en les polítiques climàtiques dels respectius governs, els dos dirigents s'han intercanviat regals de cortesia. Aragonès li ha entregat un, mentre que Sturgeon li ha donat unAragonès ha expressat a Sturgeon "", així com el compromís del seu Govern amb el "procés de negociació" amb l'estat espanyol que, segons ell, ha de "culminar amb un

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor