Saps com conservar els plàtans a casa perquè la pell no es faci negra?

Elés d'aquelles fruites que tenim tot l'any a casa, però a la tardor es converteix en una de les més consumides. Quan els comprem, si no ens agraden molt verds, sempre dubtemD'una manera la pell es queda molt negra i, de l'altra, madura massa ràpid.A Catalunya hi ha un empresari que es dedica exclusivament a la. És el José María Ruiz, de Plátanos Ruiz, i explica unper guardar ide la millor manera.. Ruiz recomana posar la fruita a una bossa de paper o de plàstic i, just arribar a casa, posar-los a la nevera. Així, explica, baixarà la temperatura però es mantindrà estable al voltant dels 11 o 12 graus i, per tant, la pell no es farà negra.Controla quina és la part més fresca de la cuina i posa-hi els plàtans en un bol just abans d'anar a dormir. L'endemà, quan esmorzis, retorna'ls a la nevera fins la nit.Amb aquest petit truc, senzill i no gaire costós, els plàtans poden durar gairebé una setmana a casa conservant l'aspecte i la qualitat. Recorda, però, queamb plàstic o paper.

