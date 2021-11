Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba a les Barraques del Clot

Els Mossos d’Esquadra ja investiguen l’de dissabte a la nit a les festes del Clot. Els investigadors de la policia catalana estan recollint informació i busquen testimonis dels fets després de rebre la denúncia d’un jove, que havia fet pública l’agressió a les xarxes socials.L​’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) ha condemnat la “gravíssima” agressió que va patir el jove i ha activat el protocol per atendre la víctima. Segons l’OCH, aquest any ja s’han registrat, de les quals gairebé un centenar han estat a Barcelona.Els fets van passar a les(Barcelona). Un noi va explicar a través de les xarxes socials haver estat víctima aquesta nit de dissabte d'unper part d'un grup de persones "malaltes d'odi".La víctima ha relatat com, sense haver fet res, va esdevenir l'objectiu d'un grup de joves que el vandel recinte. Gràcies a l'ajuda dels seus amics, va poder escapar corrents fins a arribar al punt lila de l'espai. "Violència gratuïta", ha denunciat donant gràcies que està bé malgrat el dolor d'alguns cops i les ulleres trencades."Les meves amigues em van dir que utilitzar la paraula "maricón". És clar que aquestes persones buscaven objectius clars; de tot el meu grup, jo vaig ser la seva fixació i segurament, després de nosaltres trobar protecció, marxarien a buscar una altra víctima", ha exposat. "És dura lad'haver de passar per una situació així, i d'haver de veure els teus amics plorar de patiment i de saber que el seu amic podria haver acabat molt pitjor", ha afegit en un comunicat on reclama difusió. "", ha sentenciat.

