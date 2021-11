Agressió homòfoba a les Barraques del Clot: «​Soc el seu objectiu de la nit»

a Catalunya. Aquesta vegada, a les(Barcelona).ha explicat a través de les xarxes socials haver estat víctima aquesta nit de dissabte d'unper part d'un grup de persones "malaltes d'odi".Cuadrada ha relatat com, sense haver fet res, vad'un grup de joves que el vandel recinte. Gràcies a l'ajuda dels seus amics, va poder escapar corrents fins a arribar alde l'espai. "", ha denunciat donant gràcies que està bé malgrat el dolor d'alguns cops i les ulleres trencades."Les meves amigues em van dir que utilitzar la paraula "". És clar que aquestes persones buscaven objectius clars; de tot el meu grup, jo vaig ser la seva fixació i segurament, després de nosaltres trobar protecció, marxarien a buscar una altra víctima", ha exposat. "És dura lad'haver de passar per una situació així, i d'haver de veure els teus amics plorar de patiment i de saber que el seu amic podria haver acabat molt pitjor", ha afegit en un comunicat on reclama difusió. "", ha sentenciat.Per la seva banda, l'ja s'ha fet ressò del cas contactant amb l'Ajuntament de Barcelona i el cos de Mossos d'Esquadra i ha transmès la seva "absoluta condemna" als fets. "Activem el protocol i ens posem a disposició de la víctima per oferir suport jurídic i atenció psicosocial", han apuntat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor