Colau desacredita les crítiques de Piqué sobre Barcelona: «Parla com a empresari»

L'alcaldessa de Barcelona,, ha defensat aquest dissabte en una entrevista a La Sexta que "". Unes declaracions que neixen de la polèmica alliberada per les crítiques recents del jugador del Barça, Gerard Piqué , i que també ha secundat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.", ha esgrimit Colau. "Ell té projectes a Madrid i em sembla bé que es refereixi així a la ciutat, no em suposa cap problema", ha afegit la líder dels comuns. Tot i això, no accepta les màximes del central ide la capital catalana.A cop de dades, Colau hales màximes del central del Barça sobre l'"enveja sana" que sent de Madrid "com a referent per a Europa i el món". Un elogi que també amagava un contundent: "Ja m'agradaria que Barcelona estigués al mateix nivell". "L'ha baixat molt més a Barcelona que a Madrid i som una de les ciutatsper a les inversions tecnològiques", ha assenyalat l'alcaldessa exposant que també esdevindran Capital Mundial de l'Arquitectura, han estat escollits en la direcció d'Eurocities, i que ella mateixa ha estat nomenada com a vicepresidenta de la xarxa de ciutats mundials més importants en la lluita contra el canvi climàtic."El que sí que és veritat és que amb Madrid tenim", ha reconegut. En aquest sentit, com a exemples ha relatat que Barcelona és la capital espanyola amb més inversió social perquèi encapçala la llista d'administracions públiques que mésestan construint de l'Estat. Per altra banda, "", ha sentenciat.​​

