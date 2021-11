ENTREVISTA

Franquesa assegura que estaria encantat de tornar a participar en la segona edició. Foto: Sergi Baixas

Fa uns dies Port Aventura va acollir el primer-també batejat com a-; l'esdeveniment esportiu liderat per l'streameri el defensa central del Barçaque ha fet explotar Internet. Unorganitzat a correcuita i que va comptar amb la participació de. Més de mig milió de persones van seguir el campionat en directe a través de Twitch i a dia d'avui el vídeo ja compta amb més deEn aquest campionat, el representant de lava ser un jove de 18 anys de)., que estudia enginyeria aeronàutica a la UPC de Terrassa i fa acrobàcies en el seu temps lliure, va aconseguir alçar-se amb la medalla de bronze . Aparlem amb ell perquè ens relati l'experiència del torneig més esbojarrat que ha causat furor a les xarxes socials.- (Riu) Doncs sí. Com a torneig hi havia la competitivitat normal d'aquest tipus d'esdeveniments però va acabar sent molt divertit. Anar movent-te entre els obstacles d’una sala plena de mobles i fent tot el possible perquè el globus no toqués el terra… Va ser brutal. Crec que és un campionat que pot tenir molt d’èxit de cara al futur.- Sí, va ser un vídeo molt viral a les xarxes socials. Poc després de publicar-se, Ibai i Piqué fan un vídeo plegats i diuen que tenen la intenció de crear un mundial de globus basant-se en aquest joc al qual tothom de petit hi ha jugat d’una manera o altra. Al principi semblava una broma, però en veure que realment es va presentar un full d’inscripció tothom va ser conscient que això anava de debò.- La veritat és que no. Vaig veure l’apartat d’inscripcions i requisits per casualitat. Entre aquests requisits, hi havia un que era enviar un vídeo demostrant les habilitats esportives de cadascú. Era conscient que les probabilitats perquè m’escollissin com a representant d’Espanya eren molt baixes. S’hi havia apuntat moltíssima gent. Vaig inscriure'm una mica a l’expectativa i sense esperar-me res. No m’ho vaig creure quan em van seleccionar.- Doncs una setmana després quan em truquen. A més, va ser una primera trucada que no vaig poder agafar perquè estava a classe. Més tard, després de fer totes les comprovacions amb l'organització, ja em van enviar per correu electrònic el contracte. Estava molt emocionat.- No, no. Sí que quan era més petit vaig arribar a competir a nivell català, però no entreno a escala professional. La gimnàstica sempre l’he tractat com a hobby i l’he practicat pel meu compte. En aquest sentit, les acrobàcies a terra és la modalitat que més m'agrada i practico. Fins a aquest curs, feia cinc anys que anava al Gimnàs Artístic Esportiu de Rubí (GAER) i és gràcies a tots els entrenadors d’allà a qui els hi dec tota la meva capacitat esportiva. Ara he deixat d'anar-hi per falta de temps.- Primer vaig intentar mentalitzar-me de què significava. Era el primer cop que estaria davant de tanta gent i que seria una experiència molt maca però també impactant. Una vegada fet a la idea, vaig començar a practicar tota l'estona; amb el meu germà, amb els meus amics, en solitari... Vaig estar entrenant molt durant la setmana i poc que teníem abans del torneig. Tot va ser molt ràpid i concentrat. Vaig fer el que vaig poder.- A la llarga sí. Al principi no perquè tots estàvem força esverats. Durant els primers partits intentava tornar tots els globus, però mentre passava el campionat vaig observar que molts dels concursants acabaven perdent punts per haver fet un tir invàlid. A mi això em feia bastanta por; que perdés per les faltes. Així que vaig deixar estar aquells tirs més complicats o amb efecte que em poguessin perjudicar. Deixava que ells fallessin mentre jo estava atent a assegurar el meu toc. Hi havia altres rivals que sí que se la jugaven fent molts "amagos" o deixant el globus en posicions difícils, a qui els hi sortia bé.- El primer o el penúltim. El penúltim, que va ser el que vaig perdre, va ser contra el jugador peruà que arribava, literalment, a tots els globus. Va ser qui va acabar guanyant el torneig i crec que de forma merescuda. Però el primer partit, que va ser contra el representant uruguaià, també estava molt nerviós i ho vaig passar força malament.- Que al final tingués tanta repercussió. Vaig "flipar" que dies després tanta gent, i de totes les edats, continuessin parlant d’això.- No. Que jo sàpiga no (riu).- Els primers dies va ser estrany que m’hagués vist tanta gent. Passar d’un dia que no ets ningú a què el teu nom aparegui a Google... Va ser tot molt surrealista. Però ara amb els dies, ja és més tranquil. M’ha canviat molt a nivell de l’experiència única i que recordaré tota la meva vida; però en el meu dia a dia no massa. Estic fent el mateix i concentrat molt en la carrera. Quelcom que també agraeixo.- Bé, és públic. I és que Piqué ja va comentar que si el directe superava les 500.000 visualitzacions hi hauria aquesta segona edició. I aquest llindar es va superar. A més a més, en un vídeo ja han comentat que tenen la intenció de fer-lo més professionalitzat, inclús amb regionals als diversos països.- Sí! I tant! A no ser que hi hagués un inconvenient molt urgent, segur que hi aniria.

