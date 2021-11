El pàrquing de l'escola La Floresta, a vessar de tràilers de rodatge Foto: Sergi Baixas

"Laurel Road": la Floresta es transforma

adequat a l'època cobrint-les amb una cobertura de fusta mentre diversos equips de producció treballen a contratemps per tenir-ho tot enllestit per al moment de filmar. En un descampat es poden observar tres cotxes antics i diversos objectes de decoració com fanals o senyals en anglès. En una d'aquestes s'hi pot llegir: "Laurel Road 2900".

La casa particular de la Floresta on s'està rodant Foto: Cedida

La Floresta muta als anys quaranta nord-americans com a Laurel Road Foto: Cedida

Els cotxes antics que utilitzaran per rodar les escenes Foto: Cedida

L'equip de producció desmuntant el material dels tràilers Foto: Cedida

La trajectòria cinematogràfica de Neeson

està a. L'nord-irlandès s'ha instal·lat durant uns dies al barri de-ubicat enmig de l'entorn natural de- perdel nou projecte deencarnant l'icònic detectiu privat creat per l'escriptor Raymond Chandler,. Una adaptació cinematogràfica de laque va escriure el popular escriptor irlandès John Banville després de la mort de Chandler amb el mateix personatge. A hores d'ara se'n desconeix el títol del film dirigit perTal com ha avançat el TOT i ha pogut confirmar, l'equip de rodatge s'ha establert alamb desenes de. Un espai cedit per l'Ajuntament i que ha comptat amb el vistiplau de la direcció del centre educatiu.L'escola ja havia avisat a les famílies que el pàrquing estaria ocupat i així, molts dels alumnes han optat avui per venir a peu o amb el Bicibús . Segons ha explicat el centre a aquest mitjà "no hi ha hagut cap mena de caos i la gent ha vingut de manera esglaonada". "", han assegurat.Diversos noms es poden observar alscom el del productor de la cinta. Tot i això, el nom dels actors no apareixen enlloc. Fonts del món del cinema apunten que això és un fet força usual per evitar incidents amb lesque acostumen a utilitzar pseudònims per evitar mirades curioses.Els tràilers estan ubicats davant del centre educatiu, però aquest no serà el. A hores d'ara encara no s'ha pogut esbrinar en quin punt o punts del barri santcugatenc gravaran. El que sí que ha pogut saber aquest mitjà és que la. Amb el plat fort els últims dies del mes.En un principi s'havia comentat que l'estètica de leshaurien pogut conquistar els cors dels productors de la pel·lícula que estarien buscant escenaris que ofereixin unNo obstant això,. L'equip de rodatge s'ha interessat per la; i més específicament en una casa particular a tocar delPare implacable, jedi efímer o nazi penedit. Liam Neeson, actor popularment conegut per haver protagonitzat la saga de "Vengança" o "Star Wars", va ser nominat als Oscars com a millor actor principal per "La llista de Schindler" (1993) i als Globus d'Or per "Michael Collins" (1996).

