Sis mossos ferits i cinc detinguts en una baralla a Nou Barris, a Barcelona

de poca gravetat aquest diumenge en una trifulga al districte barceloní de Nou Barris. Segons la policia catalana, tot ha començat cap les 0.30 hores en un bar del carrer Miguel Hernández, on un home ha robat una ampolla d'alcohol. El telèfon 112 ha rebut una trucada alertant dels fets i fins al lloc s'han desplaçat diverses patrulles que hanTot seguit ha arribatque ha permès la fugida de l’home i s'ha encarat amb els agents, que han fet diversos trets dissuasius a l'aire. La baralla ha acabat amb sis mossos ferits i quatre detinguts. L’home fugat s'ha presentat a una comissaria de Mossos i ha quedat detingut.Als quatre detinguts per enfrontar-se a la policia catalana se’ls acusa dL’home que ha aconseguit fugir dels agents ha estat arrestat per un delicte d’atemptat als agents de l’autoritat i per furt. Tots cinc han quedat arrestats a l’espera de passar a disposició judicial.

