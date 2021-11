La Marató de Barcelona torna carregada de rècords

Ja tenim guanyador de la Zurich @maratobarcelona 2021! 🥇



I rècord de la prova!!! 🕓👏



L'atleta Samuel Kosgei s'ha imposat amb un temps impressionant de 2:06:03! 🏃‍♂️🏃‍♂️



Moltes felicitats! 🤩 pic.twitter.com/ZJwO5ZF2zU — BCN Esports (@BCN_esports) November 7, 2021

Nou rècord rodat

I ja tenim a la línia de meta el guanyador de la Zurich @maratobarcelona 2021 en la categoria de cadira de rodes!🧑‍🦽👩‍🦽



Moltíssimes felicitats!!! 👏🤩 pic.twitter.com/y0fSE2nDAi — BCN Esports (@BCN_esports) November 7, 2021

Més dehan participat aquest diumenge al matí en la 42a edició de la. Un esdeveniment que s'ha convertit en la cursa estatal amb més participació des de la pandèmia de la Covid-19 després de. Enguany, la cursa ha comptat amb uni un. Per altra banda, 600 infants han participat en les carreres infantils organitzades per CaixaBank.Una cursa que també ha batut; tant en la categoria masculina com en la femenina. D'una banda, l'atleta keniàs'ha imposat a la resta de corredors amb un comptador de 2:06:03. Per altra banda, l'atleta etíoptambé ha esquinçat el rècord anterior amb un temps de 2:23:53.El tret de sortida s'ha donat a les 8.30 h a l'avinguda de la Reina Maria Cristina que també s'ha erigit com a punt d'arribada després que els participants passessin per diferents parts de la ciutat. Els participants s'han dirigit cap a plaça Espanya i continuat per avinguda Sarrià i els carrers París, Berlín, Numància, Tarragona, Diputació i Vilamarí fins baixar per Gran Via de les Corts Catalanes, on han desfilat per l'avinguda Meridiana.Després de recórrer l'avinguda Litoral, la marató ha passat pel carrer Marina i els passejos Pujades i Lluís Companys per tornar a les places Urquinaona i de Catalunya i agafar la via Laietana, el passeig Colom, la plaça Drassanes i l'avinguda del Paral·lel fins tornar a l'avinguda Reina Maria Cristina.En paral·lel, el barceloníha batut el rècord Guinness de Marató empenyent unaamb 02:53:28, on hi anava la seva mare, afectada d'esclerosi múltiple. "Missió complerta, avui ha estat un dels dies més feliços de la meva vida per a mi i per a la meva mare. Aconseguim divertir-nos, competir i donar visibilitat a la malaltia", ha apuntat el mateix Domingo que ha polvoritzat de llarg l'anterior rècord Guinness de Marató empenyent una cadira de rodes (02:58:40).La Zurich Marató Barcelona 2022 ja té data: serà el proper 3 d'abril i les inscripcions ja estan obertes.

