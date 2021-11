El fum d'una pizzeria obliga a evacuar una residència a Olot

per a persones amb diversitat funcional, es va desallotjar aquest dissabte a la nit per una alarma d'incendis provocada pel fum d'una pizzeria propera.L'avís de la incidència a la capital de la Garrotxa es va rebre a les 20.24 hores.es van desplaçar al lloc i van evacuar la desena d'usuaris de l'equipament perquè l'alarma d'incendis havia saltat i no s'aturava.Finalment, es va comprovar que la causa no era cap foc, sinóque s'escolava dins l'edifici i activava l'alarma.

