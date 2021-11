🚩Desarticulado un grupo criminal que estafó 1,5 millones de euros a más de 200 personas en #España, a través de #Internet



Los cabecillas operaban desde #Benín y contaban con #mulas en España, a las que llegaban a amenazar para que hicieran lo que les mandaban



Hay 45 detenidos pic.twitter.com/1Huk73VDtH — Policía Nacional (@policia) November 7, 2021

Les "mules" camuflades

Agents de la policia espanyola hanunal dedicada a la comissió d'que s'ha beneficiat de gairebé. Una macrooperació que ha acabat ambd'arreu del territori espanyol, algunes d'elles ai a. Els caps de la banda operaven des demitjançant persones que exercien de "", a les quals amenaçaven de mort.Les investigacions policials van començar alquan van esbrinar l'existència d'unassentat a Àfrica des d'on es dirigien activitats delictives a l'Espanya, Alemanya, França, Àustria i Polònia. Tot i que les estafes es feien des de Nigèria, els criminals captaven les "mules" als països europeus per implicar-les coercitivament.Dels informes se'n deriven dos "": d'una banda els membres de l'organització creavendes d'on oferien productes informàtics, electrònics i de telefonia a un preu inferior al del mercat. La peculiaritat era que el pagament havia de realitzar-se a través de transferències bancàries a les "mules".Una vegada les víctimes feien la compra, les seves. A partir d'aquest moment, els estafadors es posaven en contacte amb les víctimes i els comunicaven que per a poder recuperar els seus diners havien d'obrir diversos comptes bancaris, sol·licitar targetes de crèdit i enviar-les per correu ordinari a diversos apartats postals de la República de Benín.Una vegada que les targetes arribaven al país africà, s'iniciava un procés en el qual les víctimes començaven a rebreprocedents d'altres estafes realitzades per tota Europa. Aquests diners eren retirats mitjançant les targetes de crèdit en caixers de Benín, deixant una comissió per cada transferència a la disposició de la víctima, que, des d'aquest moment,De vegades, les pròpies "mules" havien de seguir certes ordres respecte al nou rol que havien d'exercir. Amb la finalitat de donar una aparença legal a aquest procés, l'organització realitzava unamb les "mules" captades, fent-se passar per prestadors privats i, així, camuflar la comissió que pagarien a les víctimes com si fos l'abonament del préstec concedit.Per altra banda, el segon modus operandi consistiria en la publicació d'anuncis en diverses xarxes socials oferint la, en els quals es feien passar per financeres franceses. Els falsos prestadors posaven com a condició l'obertura d'un compte corrent en la qual suposadament li ingressarien el préstec sol·licitat, i que havia d'estar a nom de la víctima, qui havia d'ingressar una quantitat de diners que oscil·lava entre els 500 i 1.000 euros com a despeses de comissió d'obertura del préstec.En aquesta jugada, els deien que havien d'obtenir una targeta de crèdit i enviar-la a Benín juntament amb les dades i claus de la banca en línia. Una vegada que els membres de l'organització tenien les targetes en el seu poder, retiraven els diners ingressats per la víctima per a les despeses de gestió i començaven l'Amb aquest procés de frau s'han tramitat, que han donat als estafadors un benefici de gairebé un milió i mig d'euros.

