Barcelona estrena tres estacions de metro a l'L10 Sud amb sis mesos de retard

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i la presidenta de TMB, Laia Bonet, en la inauguració de les tres noves estacions de l'L10 Sud a la Zona Franca Foto: ACN

"Avui és un gran dia

Una zona amb més de 37.000 empreses

El Govern ha inaugurat aquest diumengede l’L10 Sud a la Zona Franca després de sis mesos de retard, aproximadament. Les estacions de, havien d’entrar en funcionament a finals d’abril, una data que finalment es va posposar per l’allargament del període de proves preliminars per assegurar el correcte funcionament dels trens.En l’acte d’inauguració, el vicepresident del Govern,, ha tornat a reclamar al govern espanyol un traspàs “efectiu” del servei de. “No va de colors polítics, sinó de models de gestió”, ha assegurat. Puigneró ha reclamat una gestió “des de la proximitat” i ha elogiat el model de TMB.Aquestes estacions, conjuntament amb la ja existent de Zona Franca, donaran servei a la. La construcció i posada en marxa d’aquestes noves estacions ha comportat una inversió de 120 milions d’euros i es preveu que registrin més d’un milió de viatges anuals. Les tres noves estacions i la de la Zona Francaal llarg del carrer A de la Zona Franca i, per tant, el metro discorre en superfície.consta actualment de vuit estacions en servei. En concret, es tracta de Collblanc, Torrassa, Can Tries – Gornal, Provençana, Ciutat de la Justícia, Foneria, Foc i Zona Franca. Les tres primeres també formen part de l’, que uneix les estacions de Zona Universitària iT1. En total, aquesta línia suma 11 estacions amb la posada en marxa de les tres noves.Aquesta operació s’afegeix a les obres que el Govern preveu per completar l’L9 i L10, amb una inversió de prop de 950 milions d’euros. Actualment, aquestes dues línies compten amb 37,5 quilòmetres i 32 estacions.“Avui és un gran dia pel país”, ha celebrat el també conseller de Polítiques Digitals i Territori. Puigneró ha afirmat que la posada en marxa de les tres noves estacions contribuirà a connectar una àrea d’activitat econòmica com la Zona Franca,, així com en descarbonitzar la mobilitat.De fet, aquestes estacions i les noves plaques fotovoltaiques que s’instal·laran en aquest entorn suposaran una reducció d’emissions de prop deequivalent a les emissions de prop de 200.000 cotxes en un any.El vicepresident ha destacat el compromís de la Generalitat amb lai ha tornat a reclamar al govern espanyol un traspàs “efectiu i integral” de Rodalies per poder fer front a aquest repte. “No podrem fer una lluita efectiva i total contra el canvi climàtic si no podem gestionar una peça clau del país com el servei de Rodalies”, ha manifestat.El també conseller de Territori ha assegurat que aquesta reclamació “no va de colors polítics” i ha defensat un model de gestió basat en la, com en el cas de TMB.de les tres estacions ha arribat pràcticament amb sis mesos de retard. Inicialment, estava previst que les estacions de Port Comercial / La Factoria, Europarc i ZAL / Riu Vell entressin en funcionament a finals d’abril, o fins i tot una mica abans.Tot i això, un problema en un sistema de frenada d’un comboi va impedir la inauguració de les estacions en la data prevista i va obligar a continuar amb les proves preliminars per assegurar el correcte funcionament dels trens.En tot cas, l’objectiu de les noves estacions és donar unaa la zona del polígon de la Zona Franca, Port i ZAL, on treballen més de 37.000 empreses. “Volem que la mobilitat obligada laboral sigui més segura, més eficient i més sostenible”, ha assegurat la presidenta de TMB, Laia Bonet.La també tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona ha assegurat que aquestes noves estacionsque cada dia es desplacen a aquesta àrea i ha demanat a les 176 empreses presents a la zona que formin part del desenvolupament d’aquesta estratègia amb els seus plans d’empresa.En total, es preveu que aquestes noves estacions registrin en conjuntuna xifra que representaria una reducció d’emissions de diòxid de carboni de 289 tones anuals.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor